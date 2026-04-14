Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Hungría levantará el veto al préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones

La UE ve "esencial" la relación con la OTAN y asegura que el compromiso con Ucrania seguirá siendo "inquebrantable"

El jefe de Unidad Defensa y Preparación en la Secretaría General de la Comisión Europea, Diego de Ojeda, ha reivindicado la relación "esencial" entre la Unión Europea (UE) y la OTAN, a la vez que ha asegurado que el compromiso con Ucrania "va a seguir siendo inquebrantable". "La cooperación entre la Unión Europea y la OTAN sigue siendo y es, si cabe, todavía más esencial que antes", ha expresado este lunes durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia en Madrid. En este sentido, ha defendido que la Alianza Atlántica es la "única garante" de la defensa y seguridad europea, remarcando que la Unión Europea "no" es una organización militar ni trata de convertirse en ello, mientras que la OTAN "sí".

Por otra parte, ha avisado de que el compromiso con la ayuda a Ucrania, así como con su independencia y su integridad territorial, "es y va a seguir siendo inquebrantable": "Por solidaridad, con un vecino atacado, sin mediar ningún tipo de provocación, pero también por interés propio, porque Ucrania es la primera línea de defensa de la Unión Europea". "Tenemos mucho que ganar, mucho que aprender de Ucrania, de cómo se ha convertido en el líder de la innovación de la defensa a escala mundial, desafortunadamente", ha expuesto, resaltando que "es el país que más sabe contener los ataques con drones".