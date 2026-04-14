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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Hungría levantará el veto al préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski afirma que Ucrania está por primera vez "suficientemente armada para defenderse de los ataques rusos"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha felicitado este lunes a los trabajadores de la industria armamentística ucraniana en un discurso en el que ha asegurado que, "por primera vez en la historia", su país "está suficientemente armado para defenderse de los ataques rusos", que se han reanudado tras el fin del alto el fuego anunciado por el Kremlin por la Pascua ortodoxa. "Por primera vez en la historia de Ucrania, el valor de nuestros soldados y la resiliencia del pueblo están suficientemente armados para defenderse de los ataques rusos", ha destacado la Presidencia del discurso de Zelenksi por el Día de los Fabricantes de Armamento, donde, según su oficina, ha alegado que "Ucrania ha resistido la agresión a gran escala de la Federación Rusa y es capaz de llevar la guerra al territorio enemigo".
Robles reitera el apoyo de España a Ucrania con mil millones, drones y defensa antiaérea
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este lunes a su homólogo ucraniano, Mykhailo Fedorov, el apoyo de España a su país, que seguirá como demuestran los 1.000 millones de euros que se aportarán en 2026 en asistencia militar, con medios de defensa antiaérea y drones, entre otro material. Robles ha mantenido una videoconferencia con el ministro de Defensa de Ucrania, en la que ambos han repasado la evolución del apoyo español a Ucrania y las principales líneas de cooperación para los próximos meses, según subraya Defensa en un comunicado.
Rusia duplicó en marzo ingresos por venta de petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz
Rusia duplicó en marzo sus ingresos por la exportación de petróleo respecto al mes anterior debido al alza de los precios por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA). Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló en su análisis que los ingresos totales por la exportación de crudo ruso crecieron en marzo un 94% intermensual, hasta los 431 millones de euros diarios, gracias sobre todo a la subida de los precios. Según CREA, el incremento fue especialmente notable en las ventas de crudo por vía marítima, que aumentaron un 115% y totalizaron 372 millones de euros diarios, pese a que el volumen de las exportaciones solo creció un 29% respecto de febrero. Al mismo tiempo, los ingresos mensuales de Rusia por exportaciones de combustibles fósiles crecieron en marzo un 52%, hasta alcanzar los 713 millones de euros diarios -la cifra más alta en dos años-, a pesar de que los volúmenes aumentaron un modesto 16%.
Hungría levantará el veto al préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones
El futuro Gobierno de Hungría estaría dispuesto a levantar el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para ayudar a Ucrania, según dio a entender este lunes el líder conservador Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas del domingo en su país. En rueda de prensa en Budapest, Magyar aludió al acuerdo para dar luz verde a ese crédito alcanzado en diciembre por los líderes de los Veintisiete, incluido el primer ministro húngaro saliente, el ultranacionalista Viktor Orbán, si bien éste consiguió, al igual que sus colegas de Eslovaquia y la República Checa, que su país quedara fuera del compromiso de participar en el mismo. "Es algo que fue acordado en diciembre. No entiendo porqué se ha abierto de nuevo este tema", declaró hoy Magyar al ser preguntado si mantendrá el bloqueo de su antecesor, que en enero decidió vetar el préstamo en represalia por el corte de los suministros de petróleo ruso que llegan a Hungría a través de territorio ucraniano por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú. Eso sí, el futuro jefe de Gobierno recordó que "Hungría ha recibido una excepción", con lo cual señaló su aceptación del acuerdo de diciembre y que no seguirá adelante con el veto posterior de Budapest.
Rusia no felicita a Magyar por la victoria en la elecciones de Hungría pese a disposición al diálogo
Rusia no felicitará a Péter Magyar, líder del partido opositor Tisza, por la victoria en las elecciones parlamentarias del domingo, pese a la disposición de Moscú a continuar los contactos con el país europeo, anunció hoy el Kremlin. "No enviamos felicitaciones a países inamistosos y Hungría es un país inamistoso ya que apoya las sanciones que nos fueron impuestas", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax. Agregó que Rusia sigue abierta al diálogo con Hungría, pero espera para ver "cuál será la línea general del nuevo Gobierno". "Es difícil de decir si seguirá siendo pragmática o se politizará", señaló. Horas antes, en su primer comentario sobre las elecciones húngaras, el Kremlin ya se había mostrado dispuesto a continuar los contactos pragmáticos con Budapest pese a la derrota en las elecciones del domingo de su aliado Viktor Orbán, quien bloqueó el apoyo a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia.
La UE ve "esencial" la relación con la OTAN y asegura que el compromiso con Ucrania seguirá siendo "inquebrantable"
El jefe de Unidad Defensa y Preparación en la Secretaría General de la Comisión Europea, Diego de Ojeda, ha reivindicado la relación "esencial" entre la Unión Europea (UE) y la OTAN, a la vez que ha asegurado que el compromiso con Ucrania "va a seguir siendo inquebrantable". "La cooperación entre la Unión Europea y la OTAN sigue siendo y es, si cabe, todavía más esencial que antes", ha expresado este lunes durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia en Madrid. En este sentido, ha defendido que la Alianza Atlántica es la "única garante" de la defensa y seguridad europea, remarcando que la Unión Europea "no" es una organización militar ni trata de convertirse en ello, mientras que la OTAN "sí".
Por otra parte, ha avisado de que el compromiso con la ayuda a Ucrania, así como con su independencia y su integridad territorial, "es y va a seguir siendo inquebrantable": "Por solidaridad, con un vecino atacado, sin mediar ningún tipo de provocación, pero también por interés propio, porque Ucrania es la primera línea de defensa de la Unión Europea". "Tenemos mucho que ganar, mucho que aprender de Ucrania, de cómo se ha convertido en el líder de la innovación de la defensa a escala mundial, desafortunadamente", ha expuesto, resaltando que "es el país que más sabe contener los ataques con drones".
Ucrania cancela su recomendación de no viajar a Hungría tras la victoria de Magyar
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sigiga, ha cancelado la recomendación de Kiev a sus ciudadanos de no viajar a Hungría, después de la victoria del conservador Péter Magyar en las elecciones legislativas del domingo celebradas en el país del este europeo. "Levantamos la recomendación a los ciudadanos de viajar a Hungría", ha explicado Sibiga en su cuenta de Facebook, donde ha señalado que, tras la celebración de las elecciones húngaras, han dejado de estar justificadas las restricciones para viajar a suelo magiar. "Esta campaña electoral, que, lamentablemente, estuvo plagada de manipulaciones en relación con Ucrania, ya ha quedado atrás. Por lo tanto, han perdido su gravedad los riesgos elevados de provocaciones, a causa de los cuales se impusieron estas restricciones", ha agregado Sibiga.
En su mensaje, el jefe de la diplomacia ucraniana también ha manifestado el deseo de su país de que la victoria de Magyar conduzca a una "normalización de las relaciones" entre Kiev y Budapest. Así, el ministro ucraniano ha señalado n que las elecciones en Hungría suponen una "derrota" de la política respecto a Ucrania del primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán. "Los húngaros han dicho claramente: basta ya" ha sentenciado.
Rusia descarta que el cambio de gobierno en Hungría incida en la guerra en Ucrania
El portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, ha descatado que la victoria de Peter Magyar en Hungría incida de algún modo en el transcurso de la guerra en Ucrania. "Yo no pienso que esto tenga relación alguna con las perspectivas del desarrollo del conflicto ruso-ucraniano. Se trata, posiblemente, de procesos diferentes, por eso no veo que estén relacionados de algún modo", ha opinado.
Así, en esta línea ha indicó que cualquier decisión de Bruselas dirigida a instigar "las aspiraciones militaristas del régimen de Kiev" no favorecerá la búsqueda de una solución pacífica. "Los europeos no ocultan su política general dirigida a continuar la guerra, propiciar por todas las vías la continuación de la guerra. Nosotros, en cambio, estamos enfocados en lograr nuestros objetivos en el contexto de Ucrania. Para nosotros sería preferible lograrlos por medio de negociaciones político-diplomáticas. Mientras estas negociaciones no tengan un resultado continuará la operación militar especial", ha aseverado.
El Kremlin respeta elección de Hungría y está dispuesto a entablar contacto con Magyar
"Hungría hizo su elección. La respetamos". Así ha mostrado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, su postura ante el resultado electoral de Hungría que este domingo puso fin a 16 años del presidente prorruso, Viktor Orbán. Así, a través de su rueda de prensa diaria, el portavoz del ejecutivo ruso ha señalado que el gobierno de Vladimir Putin está dispuesto a continuar los contactos pragmáticos con Budapest tras la elección del dirigente conservador Péter Magyar como primer ministro de esta nación europea. Peskov ha añadido que el Kremlin "escuchó las declaraciones sobre la disposición al diálogo", y que "naturalmente esto será útil tanto para Moscú como para Budapest".
En esta línea, ha señalado que Rusia está interesada "en las buenas relaciones con Hungría, al igual que con todos los países de Europa". "Sabemos que respecto a los países europeos por ahora, lamentablemente, no podemos esperar reciprocidad, pero Rusia está abierta al diálogo", ha sostenido. Con ello, ha descartado que la victoria de Magyar en las parlamentarias húngaras incida de algún modo en la guerra en Ucrania, ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno húngaro desbloquee las ayudas a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones a Rusia.
Rusia deja atrás la Pascua ortodoxa y reanuda su ofensiva contra Ucrania
Terminada la tregua por la Pascua ortodoxa, Rusia ha reanudado su ofensiva contra Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, y citado por la agencia TASS, tras el fin del alto el fuego las Fuerzas Armadas rusas han continuado "llevando a cabo la operación militar especial", tármino utilizado para referirse a la guerra de Ucrania. Así, la parte rusa ha denunciado que registraron 6.558 violaciones del alto el fuego de las fuerzas armadas ucranianas, quienes "continuaron atacando posiciones militares, así como objetivos civiles en las regiones fronterizas rusas de Bélgorod y Kursk". De hecho, un dron ucraniano alcanzó una gasolinera de la petrolera estatal Rosneft en la localidad de Lgov, en Kursk.
Mientras tanto, Defensa sostiene que Rusia sí respetó la tregua. "Todos los grupos de tropas en las zonas de la operación militar especial respetaron estrictamente el alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril, y permanecieron en las líneas de posición que ocupaban previamente", añadieron.
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