Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán ofreció a EEUU suspender por cinco años su programa nuclear

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This handout picture released by the US Navy on May 8, 2019 shows (L) the Ticonderoga-class cruiser USS Leyte Gulf (CG 55) pulling alongside (R) the fast combat support ship USNS Arctic (T-AOE 9) after the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Bainbridge (DDG 96) completes its replenishment-at-sea in the Mediterranean. - The US is deploying an amphibious assault ship and a Patriot missile battery to bolster an aircraft carrier and B-52 bombers already sent to the Gulf, ratcheting up pressure on Iran. The USS Arlington, which transports marines, amphibious vehicles, conventional landing craft and rotary aircraft, and the Patriot air defence system will join the Abraham Lincoln carrier group, the Pentagon announced on May 10. (Photo by MCSN Jason Waite / Navy Office of Information / AFP)

This handout picture released by the US Navy on May 8, 2019 shows (L) the Ticonderoga-class cruiser USS Leyte Gulf (CG 55) pulling alongside (R) the fast combat support ship USNS Arctic (T-AOE 9) after the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Bainbridge (DDG 96) completes its replenishment-at-sea in the Mediterranean. - The US is deploying an amphibious assault ship and a Patriot missile battery to bolster an aircraft carrier and B-52 bombers already sent to the Gulf, ratcheting up pressure on Iran. The USS Arlington, which transports marines, amphibious vehicles, conventional landing craft and rotary aircraft, and the Patriot air defence system will join the Abraham Lincoln carrier group, the Pentagon announced on May 10. (Photo by MCSN Jason Waite / Navy Office of Information / AFP) / MCSN JASON WAITE / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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