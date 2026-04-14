Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán ofreció a EEUU suspender por cinco años su programa nuclear

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán ofreció a EEUU suspender por cinco años su programa nuclear, según The New York Times Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times. Según funcionarios iraníes y estadounidenses citados por el medio, Teherán planteó detener estas actividades por un periodo de hasta cinco años, en respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de dos décadas, una propuesta que fue rechazada por la parte estadounidense. Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares. No obstante los funcionarios, citados bajo anonimato por el rotativo, advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.

Los mercados prevén la reapertura de negociaciones entre EEUU e Irán pero siguen los riesgos El hecho de que el petróleo no haya superado los 100 dólares, a pesar del inicio del bloqueo, indica que los inversores confían en una resolución de corto plazo liderada por la Administración Trump. Sin embargo, la advertencia de la Fed no hay que menospreciarla. Unos precios del petróleo sostenidos en niveles altos contaminará el resto de los precios, forzando a los bancos centrales a mantener una vigilancia estricta sobre la inflación y a decretar subidas de tipos de interés.

Netanyahu apela a la "obligación moral" de Europa de ir a la guerra contra la "barbarie" El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emplazado Europa, de la que se ha dicho defensor, a ir a la guerra contra la "barbarie" por "obligación moral", en referencia a la necesidad de los ataques contra Irán iniciados el 28 de febrero. "Estamos defendiendo a Europa, una Europa que ha olvidado tantas cosas desde el Holocausto", ha afirmado Netanyahu durante un acto por el Día de Recuerdo del Holocausto celebrado ante el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Considera que Europa "tiene una profunda obligación moral", pero "ha perdido el control de su identidad, de sus valores, de su obligación de proteger la civilización de la barbarie". "Pero Israel no ha olvidado este mandamiento cristiano", ha argumentado.

EEUU evalúa otra posible reunión presencial con iraníes Funcionarios del Gobierno de Trump están discutiendo internamente los detalles de una posible segunda reunión presencial con funcionarios iraníes antes de que expire la próxima semana el cese del fuego entre Washington y Teherán, dijo a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones. No está claro si esa reunión llegará a concretarse. Según la fuente, los funcionarios están evaluando posibles fechas y lugares si las conversaciones en curso con Irán y con mediadores de la región avanzan en los próximos días. La fuente describió las discusiones como preliminares. "Debemos estar preparados para organizar algo rápidamente si las cosas avanzan en esa dirección", dijo la fuente. Turquía está trabajando para reducir las diferencias entre ambas partes.

EEUU bloquea Ormuz y Trump asegura que Irán quiere negociar El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones después de que las conversaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo el domingo de madrugada. Tras esa novedad, el mercado de petróleo moderó la fuerte subida con la que comenzó la jornada, del 7%. Funcionarios estadounidenses están explorando una segunda reunión cara a cara con los iraníes antes de que expire el alto al fuego, informa la CNN, citando a una fuente familiarizada con el asunto.

La Embajada española en Irán retoma su actividad La Embajada española en Irán ha retomado este lunes su actividad en medio del alto el fuego y las negociaciones entre Estados Unidos y el país asiático que han paralizado las acciones bélicas tras más de un mes de guerra. "Volvemos a Teherán. La Embajada de España en Irán reabre tras el alto el fuego. El embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto al equipo diplomático y personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz", ha publicado la Embajada en redes sociales. El propio Sánchez-Benedito ha informado también de la reapertura de la Embajada y ha destacado que lo ha hecho "junto con mi equipo comprometido" para "unir esfuerzos por la paz desde todos los puntos posibles". El diplomático ha resaltado que la medida se toma siguiendo las "instrucciones" del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares".

Wall Street amplía las alzas tras señales de diálogo con Irán Las acciones subieron a máximos de sesión, mientras que los precios del petróleo recortaron ganancias previas después de que el presidente Donald Trump dijera que Irán aún quiere alcanzar un acuerdo tras el estancamiento de las conversaciones de paz y el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz. En tanto, las acciones de Goldman Sachs Group Inc. caían en un inicio de temporada de resultados poco alentador. El S&P 500 trepaba un 0,5%, alcanzando su nivel más alto desde principios de marzo. Goldman perdía un 2% después de que un desalentador desempeño en renta fija, divisas y materias primas opacara un récord en el negocio de acciones. El crudo Brent se disparaba un 4% para cotizar en torno a 99 dólares por barril.

El petróleo cae por debajo de los 100 dólares tras repuntar por el anuncio de Trump de bloquear Ormuz El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía por debajo de los 100 dólares, hasta los 97,70 dólares por barril a las 21.00 horas, aunque todavía anota un incremento de su precio del 2,6% diario, en un jornada en la que ha llegado superar los 103 dólares ante el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, seguía una dirección similar y moderaba su incremento en el precio hasta los 97,04 dólares, con una subida diaria del 0,5%. Estados Unidos ha anunciado un bloqueo que se aplicará "imparcialmente" contra buques "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras", unas restricciones que ya se están empezando a implementar.

Irán y EEUU volverán a negociar este jueves con el tema nuclear en el centro Algunas fuentes apuntan a que Irán y EEUU volverán a negociar este jueves. EEUU propone una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de Irán mientras las conversaciones se estancan sobre los límites nucleares. Irán respondió que esa moratoria sea de menos de 10 años. EEUU también exigió la retirada de todo el uranio enriquecido, mientras Irán propuso la supervisión del proceso para mantener algunas capacidades nucleares operativas. Mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía están trabajando para cerrar brechas antes de la fecha límite de un alto al fuego del 21 de abril, y se ha discutido una posible extensión de 45 a 60 días. Las posiciones maximalistas predominan todavía sin que ninguna de las partes ceda.