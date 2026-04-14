Estados Unidos
EEUU ataca una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos
Las fuerzas armadas detallaron que ningún militar resultó herido durante el operativo
EFE
Estados Unidos destruyó este lunes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas.
El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.
Las fuerzas armadas detallaron que ningún militar resultó herido durante el operativo realizado en el Pacífico, en aguas internacionales cerca de Colombia.
Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales del mes, ejecutado por Estados Unidos sumando un saldo de al menos 6 personas fallecidas.
El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York.
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