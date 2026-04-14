Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesGuardia CivilEncuesta CIS AndalucíaEstrecho OrmuzEnvasesInterinosGonorreaCarlos CuerpoRosalíaBarcelonaGuerra Irán
instagramlinkedin

TURQUÍA

Al menos 16 heridos en un tiroteo indiscriminado en una escuela de secundaria turca

El autor, que era un antiguo alumno del colegio, ha abierto fuego icon una escopeta antes de suicidarse en el distrito de Siverek

Policía en Turquía.

Policía en Turquía. / SEZGIN PANCAR / EFE

EFE

Ankara
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un exalumno de secundaria hirió al menos a 16 personas -15 estudiantes y un profesor- al abrir fuego indiscriminadamente con una escopeta antes de suicidarse en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia turca de Şanliurfa (sureste de Turquía).

Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, el profesor, se encuentra en estado crítico, informó el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.

Precisó que el agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio, un instituto técnico de Anatolia y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.

El diario Hürriyet había informado de que se había atrincherado en el colegio.

“La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión.

Noticias relacionadas

Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  3. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  4. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  5. El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
  6. Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
  7. La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
  8. En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona

Netanyahu y Herzog participan en la ofrenda floral en Yad Vashem por el Día del Recuerdo del Holocausto

Dos terroristas se inmolaron en Argelia en el primer día de la visita del Papa

Dos terroristas se inmolaron en Argelia en el primer día de la visita del Papa

Japón prohíbe el uso de baterías portátiles en vuelos a partir del 24 de abril tras incidentes en Asia

Japón prohíbe el uso de baterías portátiles en vuelos a partir del 24 de abril tras incidentes en Asia

Jerusalén se detiene en silencio para recordar a las víctimas del Holocausto

Israel y el Líbano se preparan para sus primeras negociaciones directas en décadas

Trump desata la indignación de la derecha religiosa y se ve obligado a retirar la imagen en la que representa a Jesucristo

Trump desata la indignación de la derecha religiosa y se ve obligado a retirar la imagen en la que representa a Jesucristo

Al menos 16 heridos en un tiroteo indiscriminado en una escuela de secundaria turca

Al menos 16 heridos en un tiroteo indiscriminado en una escuela de secundaria turca

DIRECTO UCRANIA | Hungría levantará el veto al préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones

DIRECTO UCRANIA | Hungría levantará el veto al préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones