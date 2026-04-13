Keiko Fujimori se garantiza un lugar en el segundo turno en las elecciones presidenciales peruanas

Keiko Fujimori se prepara para protagonizar en junio venidero la segunda vuelta presidencial en Perú, su cuarto intento de emular al padre autócrata, Alberto Fujimori, quien gobernó una década. Los sondeos a pie de urna de las consultoras Ipsos y Datum ubican a la candidata de Fuerza Popular en el primer puesto. Lo que todavía no estaba clara era el nombre de su lugar. Las encuestadoras difirieron en lo que respecta al rival de Fujimori. Para Ipsos sería Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el partido que levanta las banderas del maestro rural y depuesto presidente, Pedro Castillo. Sánchez habría alcanzado los 12 puntos. En caso de confirmarse su pase al segundo turno se reeditaría la situación de 2020, cuando la abanderada de Fuerza Popular fue derrotada por el representante de Perú Libre, una fuerza de izquierda nacionalista. Pero será recién el escrutinio el que determine quién peleará con Fujimori por la entrada al Palacio Pizarro. Ipsos coloca a Sánchez en una situación de gran paridad con Ricardo Belmont y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Datum, en tanto, le asigna a López Aliaga, el millonario que administró Lima, el lugar de escolta de Keiko, seguido de Belmont y Sánchez, a dos puntos. Los otros 31 candidatos recibieron apoyos testimoniales en las urnas.

El bajo porcentaje en general de los participantes de las elecciones da cuenta del alto grado de fragmentación política de un país que en una década tuvo nueve presidentes debido a la sucesión de dimisiones y destituciones por parte del Congreso.

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Esa dispersión del voto augura una legislatura donde ningún partido político se acercará a la mayoría, lo que obligará a las permanentes negociaciones o la continuidad de una cultura de la componenda que se arrastra desde hace una década y que ha contribuido de manera sustancial a la crisis institucional.