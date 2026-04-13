Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Expira la tregua por la pascua

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Alto el fuego Rusia había respetado el alto el fuego en cierta medida, pero continuó "las operaciones de combate en determinados sectores, incluido el uso de drones FPV y drones kamikaze", añadió. El Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos de la tregua, indicó el Ministerio en la plataforma de mensajería MAX, impulsada por el Estado. Kiev disparó 258 veces con artillería o tanques, llevando a cabo 1.329 ataques con drones FPV y arrojando "distintos tipos de municiones" en 375 ocasiones, principalmente mediante drones, afirmó Rusia.

Ataques nocturnos Moscú también acusó a las fuerzas ucranianas de lanzar "tres ataques nocturnos" contra posiciones rusas y "cuatro intentos de avance" a lo largo de la línea del frente, agregando que todos habían sido frustrados.

La tregua de Pascua entre Rusia y Ucrania llega a su fin Una tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente el lunes, después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos. La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo. Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes. Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente. Hasta las 22H00 locales (19H00 GMT) del domingo, "se han registrado 7.696 violaciones por parte del enemigo", señaló el ejército ucraniano en Facebook.

Zelenski felicita la Pascua ortodoxa y espera que la próxima se pueda celebrar en paz El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo a los ciudadanos de su país con ocasión de la Pascua ortodoxa, la quinta que transcurre desde que empezó la guerra, y manifestó el deseo que el año que viene esta festividad central para los cristianos ortodoxos se pueda celebrar en paz. "Ucrania se mantiene firme, resuelta, inquebrantable, a sabiendas de para quién y por qué lo hace. Para que la quinta Pascua en tiempos de guerra se vea seguida por una primera Pascua en paz", dijo en un mensaje grabado junto con su esposa, Olena Zelenska, en la catedral de Santa Sofía de Kiev.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua pascual casi 4.300 veces en total Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este domingo de haber violado la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin en su primera jornada: mientras que Kiev denunció casi 2.300 rupturas del alto el fuego por parte de los rusos, Moscú acusó a los ucranianos de cometer casi 2.000 violaciones. Las acusaciones mutuas empañan la tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania, que comenzó a las 16.00 horas de Kiev del sábado (13:00 GMT) y expira en la medianoche de este domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa. "Hasta las 7:00 AM (4:00 AM GMT) se habían registrado 2.299 casos de infracciones al alto el fuego. En concreto: 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV", denunció el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un parte publicado este domingo.

Comienza oficialmente la tregua entre Ucrania y Rusia por la Pascua ortodoxa La tregua entre Rusia y Ucrania por la Pascua ortodoxa comenzó oficialmente el sábado en el frente, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que su ejército responderá "golpe por golpe" a cualquier violación de esta suspensión de las hostilidades. El Kremlin indicó el jueves que el alto el fuego, aceptado por el mandatario ucraniano, entraría en vigor este sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

Drones ucranianos golpean una refinería en región rusa de Kasnodar antes de tregua pascual Drones ucranianos golpearon la noche de este viernes al sábado, por segunda vez en 48 horas, una refinería en la región rusa de Krasnodar, bañada por los mares Negro y Azov, según denunciaron las autoridades locales. La refinería, donde el jueves dos personas resultaron heridas, se encuentra en la ciudad de Krimnsk, a varias decenas de kilómetros de Novorossíisk, el principal puerto ruso en el mar Negro. En esta ocasión, según la fuente, no se produjeron heridos y el incendio provocado por el impacto de los fragmentos de los drones ya ha sido sofocado.

Las defensas ucranianas neutralizan 133 de 160 drones rusos durante la noche La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de la neutralización de 133 de un total de 160 drones que el enemigo lanzó durante la noche, horas antes del comienzo previsto de la tregua anunciada por el Kremlin con motivo de la Pascua ortodoxa. En la noche del 11 de abril, es decir, a partir de las 18:00 horas del 10 de abril hora de Kiev, los rusos lanzaron contra territorio ucraniano 160 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros, según el parte publicado por la Fuerza Aérea en Telegram.

Los países bálticos denuncian una "campaña de desinformación" sobre los drones ucranianos Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania denunciaron en un comunicado conjunto una "campaña de desinformación" rusa en la que se acusa de forma infundada que sus países dejaron pasar por su espacio aéreo drones ucranianos destinados a atacar a Rusia. "Rechazamos categóricamente la actual campaña de desinformación rusa contra nuestros países, por carecer por completo de fundamento. Los Estados bálticos nunca han permitido que sus territorios y su espacio aéreo se utilicen para lanzar ataques con drones contra objetivos en Rusia", señalaron los ministros. "En lugar de continuar con su malintencionada campaña de desinformación, Rusia debe poner fin a su guerra de agresión contra Ucrania y retirar por completo sus fuerzas armadas de todo el territorio ucraniano", abundaron.