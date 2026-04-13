Guerra en Irán, en directo: última hora de las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán y del cierre de Ormuz

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Sánchez pide a China que se implique "más" y exija el cese de la guerra de Irán El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a China más implicación y que exija el fin de la guerra de Irán y el cumplimiento del derecho internacional, según ha expresado en su primera intervención del viaje oficial a China que comienza este lunes. "Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el Derecho Internacional se cumpla y cesen los conflictos en Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania", ha señalado Sánchez en su discurso en la Universidad de Tinghua, haciendo hincapié en que "el Derecho Internacional es la base de todo". En clave económica, Sánchez ha pedido al gigante asiático que "se abra" para que Europa "no tenga que cerrarse" y ha pedido cerrar el actual déficit comercial que a su juicio "no es equilibrado" y solo el año pasado aumentó un 18%.

Disminuye el apoyo en Estados Unidos a la guerra con Irán Un nuevo sondeo de CBS y YouGov sobre la actitud de los estadounidenses hacia la guerra de EEUU contra Irán refleja un ligero cambio desde finales de marzo, con un descendo del apoyo a la ofensiva del 38 % al 36 %. Quienes desaprueban la guerra han aumentado del 62 % al 64 %, lo que confirma que el conflicto ya era muy impopular.

Qalibaf advierte a EEUU de que si ponen a Irán a prueba otra vez "les daremos una lección aún mayor" El presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que las amenazas "no funcionan" con Irán y de que si Estados Unidos pone de nuevo a prueba a Irán, les darán "una lección aún mayor". "Si los estadounidenses ponen de nuevo a prueba nuestra determinación, les vamos a dar una lección aún mayor", ha afirmado Qalibaf en un mensaje recogido por la televisión pública iraní, IRIB. El responsable iraní ha subrayado que "no nos someteremos ante ninguna amenaza". "Las amenazas no tienen ningún efecto sobre la nación iraní. Hemos demostrado que no es un lema. El mundo lo ha visto con sus propios ojos", ha argumentado.

Reino Unido insinúa que no participará en el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz El Reino Unido insinuó este domingo que no participará en el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que contarían con ayuda británica y de otros países en las tareas de desminado. Un portavoz del gobierno británico afirmó esta tarde en un comunicado recogido por la BBC y otros medios locales que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz "no debe estar sujeto a ningún peaje" y respalda la reapertura del citado paso marítimo en pos de la economía global, aunque no hizo mención expresa al anuncio del bloqueo estadounidense.

Netanyahu cruza a territorio libanés y advierte de que "queda mucho trabajo por hacer" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cruzó este domingo la frontera con Líbano para arengar a las tropas allí desplegadas y advirtió de que "queda mucho trabajo por hacer", pese a que esta semana hay prevista una reunión entre representantes de ambos países para alcanzar una tregua. "Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo", dijo Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina en el que se detalla que el primer ministro israelí se encontraba en el sur de Líbano. El mandatario -que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir- aseguró que "la guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad del Líbano".

Trump asegura que el Reino Unido ayudará en el desminado del estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el Reino Unido y otros países ayudarán en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz. "Contamos con dragaminas de última generación, los más modernos y avanzados, pero también estamos incorporando dragaminas más tradicionales. Por lo que entiendo, el Reino Unido y un par de países más están enviando dragaminas", declaró en una entrevista con Fox News. El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Trump ha criticado durante semanas por no involucrarse militarmente en la reapertura del estrecho, no ha confirmado su posible participación en el desminado de esa vía marítima.

Donald Trump amenazó el domingo a China con nuevos aranceles "asombrosos" si brinda apoyo militar a Irán. "Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News. El presidente estadounidense viajará a Pekín el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Guardianes de la Revolución iraní afirman tener "bajo control" el tráfico en el estrecho de Ormuz Los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron este domingo que las fuerzas de seguridad del país tenían bajo "control total" el estrecho de Ormuz, y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un "torbellino mortal" en caso de cualquier error de cálculo. "Todo el tráfico [por el estrecho] está bajo el control total de las fuerzas armadas", señaló el mando naval de los Guardianes en una publicación en X, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval del paso. "El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso", añadieron.

Trump insiste en su amenaza de destruir infraestructura energética de Irán si no alcanza un acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo su amenaza de destruir las centrales eléctricas de Irán y otras infraestructuras energéticas civiles si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio. "Podría acabar con Irán en un solo día", declaró Trump en Fox News. "Podría acabar con todo su sistema energético, con todas y cada una de sus centrales, sus centrales eléctricas, lo cual es algo muy importante".