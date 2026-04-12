Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránFC Barcelona - RCD EspanyolNegociaciones Irán Estados UnidosPSOE ExtremaduraEscaladores MontserratBarcelonaArtemis 2Festivo 23 abrilRenta 2025Blanca Serra
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Acusaciones mutuas de violar la tregua pascual

Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Kharkiv (Ukraine), 02/04/2026.- Ukrainian communal workers clear debris at the site of a Russian drone strike on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 02 April 2026, amid the Russian invasion. At least two women were injured in the attack, the State Emergency Service of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/SERGEY KOZLOV

Kharkiv (Ukraine), 02/04/2026.- Ukrainian communal workers clear debris at the site of a Russian drone strike on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 02 April 2026, amid the Russian invasion. At least two women were injured in the attack, the State Emergency Service of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/SERGEY KOZLOV / SERGEY KOZLOV / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Francia repatria su oro de EEUU y se distancia (aún más) de la Administración Trump
  3. Rosalía inspira a Andrea Fuentes: el equipo de natación artística usará dos canciones de LUX en sus coreografías
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Dos vecinas de Sabadell demandan a la Sareb después de que les reclamaran 3 millones de euros por una hipoteca que no solicitaron
  6. Dos años del caso Begoña: cinco delitos, un jurado popular y un juez a punto de jubilarse que quiso implicar a Bolaños
  7. España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque produce el 80% del queroseno que consume
  8. Luz verde final al tranvía por la Diagonal, que compartirá carril con el bus entre Passeig de Gràcia y Via Augusta

Tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU: ¿Ahora qué?

Tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU: ¿Ahora qué?

Una nueva flotilla parte desde Barcelona a Gaza en mitad de la tensión bélica en Oriente Medio

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Acusaciones mutuas de violar la tregua pascual

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Acusaciones mutuas de violar la tregua pascual

Arrancan las elecciones legislativas de Hungría, las más importantes en décadas

Arrancan las elecciones legislativas de Hungría, las más importantes en décadas

Investigado el aspirante demócrata a gobernador en California por acusaciones de agresión sexual

El órgano de análisis estratégico de Defensa advierte de que Trump "ha dejado de entender el valor de las alianzas"

El órgano de análisis estratégico de Defensa advierte de que Trump "ha dejado de entender el valor de las alianzas"

La Hungría de Orbán: ni inmigrantes, ni aborto, ni prensa libre

La Hungría de Orbán: ni inmigrantes, ni aborto, ni prensa libre

Elecciones en Hungría: ¿el final de Orbán, el Caballo de Troya de Putin y Trump en la UE?

Elecciones en Hungría: ¿el final de Orbán, el Caballo de Troya de Putin y Trump en la UE?