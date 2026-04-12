Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaIránNegociaciones pazArtemis 2BarcelonaElecciones HungríaFlotilla GazaCarlos RufFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora de las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán y del cierre de Ormuz

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026. / JIM WATSON / AFP

María Mondéjar

María Mondéjar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más
  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Francia repatria su oro de EEUU y se distancia (aún más) de la Administración Trump
  3. Rosalía inspira a Andrea Fuentes: el equipo de natación artística usará dos canciones de LUX en sus coreografías
  4. Cuando Rosalía era todavía Rosalía Vila: del club de jazz al tablao flamenco en sus trepidantes años previos del fenómeno
  5. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  6. Dos vecinas de Sabadell demandan a la Sareb después de que les reclamaran 3 millones de euros por una hipoteca que no solicitaron
  7. Dos años del caso Begoña: cinco delitos, un jurado popular y un juez a punto de jubilarse que quiso implicar a Bolaños
  8. España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque produce el 80% del queroseno que consume

La cápsula espacial Orion se exhibe en la cubierta de pozo del USS John P. Murtha en San Diego, California, EE. UU.

La tripulación de Artemis II de la NASA, recibidos Centro Espacial Johnson de la NASA

Directo | Trump anuncia el cierre del estrecho de Ormuz y que interceptará a cualquier buque que pague a Irán

Directo | Trump anuncia el cierre del estrecho de Ormuz y que interceptará a cualquier buque que pague a Irán

Trump afirma que el ejército de EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz

Trump afirma que el ejército de EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz

Tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU: ¿Ahora qué?

Tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU: ¿Ahora qué?

La segunda flotilla con destino a Gaza aplaza la salida desde Barcelona por el mal tiempo

La segunda flotilla con destino a Gaza aplaza la salida desde Barcelona por el mal tiempo

Hungría acude a las urnas con un alta movilización, con la incógnita de un posible adiós a Orbán

Hungría acude a las urnas con un alta movilización, con la incógnita de un posible adiós a Orbán

Viktor Orbán y Péter Magyar votan en las elecciones legislativas de Hungría

Viktor Orbán y Péter Magyar votan en las elecciones legislativas de Hungría