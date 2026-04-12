Guerra en Irán, en directo: última hora de las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán y del cierre de Ormuz

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El bloqueo "empezará en breve" "El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", dijo. También expresó su confianza en que "en algún momento" se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima, pero acusó a Irán de haberlo evitado con la colocación de minas. "Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar", insistió Trump, quien afirmó que su país se encargará de desminar el estrecho.

Trump dice que Irán "no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo este domingo que la reunión con Irán en Pakistán fue bien y que se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de puntos, pero acusó a la república islámica de no estar dispuesta a "abandonar sus ambiciones nucleares"

Cierre total de Ormuz Trump ha criticado la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán". Asimismo, Trump ha explicado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso y ha advertido de que "cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos".

Trump anuncia que va a tomar el control del estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, y ha advertido de que interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso. Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado.

Ocho ataques de Hizbulá este domingo en Israel, sin registrar víctimas Israel registró ocho ataques con proyectiles y drones del grupo chíi libanés Hizbulá este domingo que hicieron saltar las alarmas antiaéreas en localidades del norte del país cercanas al Líbano, sin que se hayan reportado heridos. Dichos ataques se iniciaron a las 7.00 hora local -después de que concluyeran las conversaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra emprendida contra el país persa, quien insta a extender el alto el fuego al Líbano pese al rechazó israelí- y se prolongaron hasta las 15.00 hora local (12.00 GMT). Durante la noche, Israel continuó bombardeando el sur del Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que reportó al menos seis muertos en dichos ataques israelíes. El Ejército israelí solo informó de un ataque durante la noche contra un lanzacohetes en la zona de Juaiya del sur del Líbano.

Irán constata más de 3.300 muertos desde el comienzo de los ataques de EEUU e Israel Las autoridades iraníes han elevado este domingo a más de 3.300 los muertos desde el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país el pasado 28 de febrero. La Organización de Medicina Forense de Irán ha identificado ya a 3.375 fallecidos, entre 2.875 hombres y 496 mujeres. La agencia iraní no distingue entre caídos en combate y víctimas civiles, pero organizaciones no gubernamentales como Activistas por Derechos Humanos en Irán (HRANA) estimaban a mediados de semana que los fallecidos están repartiendo aproximadamente por igual entre ambos segmentos de población.

Arabia Saudí repara oleoductos y normaliza el suministro de crudo tras ataques iraníes El Ministerio de Energía de Arabia Saudí anunció este domingo la restauración completa de la capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras reparar los daños sufridos por los ataques iraníes de la semana pasada. En un comunicado, el Ministerio anunció que se restableció plenamente el bombeo en el oleoducto Este-Oeste, principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz, y que se recuperaron los volúmenes perdidos en el campo Manifa, que ascienden a aproximadamente 300.000 barriles por día. En cuanto al campo de Khurais, los trabajos para restablecer su plena capacidad de producción continúan, y se anunciará su finalización en cuanto concluyan. El Ministerio recordó que estos avances se producen tres días después de los ataques contra estas instalaciones, que derivaron en la pérdida temporal en la producción del reino.

Irán detiene a otros 170 sospechosos por supuesto espionaje para Israel y EEUU Las autoridades iraníes anunciaron este domingo la detención de más de 170 personas, acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel, en operaciones en distintos puntos del país, en el marco de la campaña de arrestos que se puso en marcha con el comienzo de la guerra el 28 de febrero. El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los "enemigos", en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA. Los detenidos enviaban ubicaciones de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de fuerzas de seguridad, facilitando así posibles ataques. En paralelo, la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas y la desarticulación de varias redes en las provincias de Hamedán (oeste), Semnán (norte) y Guilán (norte). Según el comunicado, en Guilán fueron desarticuladas varias redes con la detención de 102 personas, acusadas de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas. En Hamedán, 18 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con grupos monárquicos, contactos con Israel y actividades mediáticas consideradas hostiles. La Guardia señaló que estos individuos buscaban llevar a cabo actos de sabotaje, además de transmitir información sobre centros sensibles.

Adrià Rocha Cutiller Fracasan las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán para terminar con la guerra en Oriente Medio Más de 12 horas de reuniones directas después, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán de este sábado en Islamabad, la capital pakistaní, han terminado sin acuerdo y con malas palabras. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance —quien lideraba la delegación de Washington— había llegado a Pakistán con la intención de conseguir un acuerdo definitivo que acabase con la guerra en toda la región, según ha asegurado él mismo. El acuerdo no ha llegado. "Las malas noticias son que no hemos conseguido un acuerdo, y esto es malo tanto para Irán como lo es para los Estados Unidos de America. Volvemos a casa sin pacto. Pero hemos deletreado muy claramente cuáles son nuestras líneas rojas", ha declarado J.D. Vance antes de abandonar Pakistán. Lea aquí la crónica de Adrià Rocha, corresponsal en Estambul.