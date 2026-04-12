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Un tribunal federal autoriza la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca, por ahora

La administración estadounidense tendrá hasta el 17 de abril para continuar trabajando en el proyecto

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026. / JIM WATSON / AFP

AFP

Washington
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Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la renovación del salón de baile de la Casa Blanca puede seguir adelante, aunque sea de forma temporal, y pidió a un juez de distrito que aclare las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. El proyecto, valorado en 400 millones de dólares, tiene como objetivo construir un enorme salón de baile en el emplazamiento del ala este de la Casa Blanca, anteriormente conocida por albergar las oficinas de la primera dama. Fue demolida en septiembre.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló por 2 a 1 a favor de dar a la administración hasta el 17 de abril para continuar trabajando en el proyecto y "solicitar una revisión de la Corte Suprema", según la orden judicial publicada el sábado. La orden también insta al juez federal de distrito Richard Leon aclarar las cuestiones sobre la seguridad de la Casa Blanca planteadas en procedimientos anteriores.

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Leon ordenó en marzo detener la construcción, alegando que Trump necesitaba la aprobación del Congreso para el proyecto. Escribió en esa orden que Trump es un "administrador" de la Casa Blanca, y añadió: "No es, sin embargo, el propietario". La demanda contra la renovación fue presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica de los Estados Unidos.

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