Trump asegura que no permitirá que Irán cobre peajes en el estrecho de Ormuz: "Es agua internacional"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá "bastante pronto" con o sin la cooperación del país.

"No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional", afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político esta tarde en Virginia.

"Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir", agregó, al ser preguntado por supuestas tasas impuestas por Teherán a los buques que cruzan el estrecho, recogen medios locales.

El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima.

Trump sostuvo que su reapertura es un objetivo importante, aunque consideró que "se abrirá automáticamente" con el tiempo y subrayó que Estados Unidos no depende de esa ruta marítima.

"Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto", dijo Trump.

La prioridad: las armas nucleares

Señaló además que la prioridad de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como "el 99 %" de las negociaciones.

Trump, que deseó "suerte" al vicepresidente JD Vance tras su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está "derrotado" y sus fuerzas "han desaparecido".

En una entrevista con el diario The New York Post, el mandatario aseguró además que el Pentágono está preparado para reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones.

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas", afirmó.