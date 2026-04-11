El sindicato alemán de pilotos convoca huelga en Lufthansa para el lunes y el martes

El sindicato alemán de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) convocó este sábado a sus afiliados en el grupo Lufthansa a la huelga para el lunes y el martes próximos, tan sólo un día después de que un paro del personal de cabina obligara al grupo germano a cancelar cientos de vuelos. La huelga durará desde las 00.01 horas CET del 13 de abril (las 22.01 horas del domingo en horario GMT) hasta las 23.59 horas CET del 14 de abril (las 21:59 GMT de ese mismo día), según un comunicado.

Están convocados al paro los pilotos de las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine y de Eurowings de todos los vuelos que despeguen desde Alemania en ese periodo de tiempo. No obstante, en el caso de las tres primeras compañías, están excluidos los vuelos con destino a Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Yemen debido a la situación ocasionada por la guerra en Irán.

"Pese a que hemos renunciado deliberadamente a medidas de huelga durante los festivos de Semana Santa no ha habido ofertas serias. En este tiempo no hubo ni reacción ni disposición reconocible al diálogo de parte de la patronal", declaró el presidente de VC, Andreas Pinheiro, sobre la huelga. El conflicto en Lufthansa, en Lufthansa Cargo y en Eurowings está relacionado con las pensiones complementarias de jubilación, que el sindicato reclama mejorar, mientras que en Lufthansa CityLine se demanda un nuevo convenio con mejoras salariales.

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"La patronal tiene en todo momento la posibilidad de evitar la huelga si presenta una oferta digna de ser negociada", resaltó Pinheiro. Este mismo viernes fueron cancelados cientos de vuelos en Alemania debido a una huelga del personal de cabina del grupo Lufthansa convocado por el sindicato UFO para ejercer presión tras el fracaso de las negociaciones sobre el convenio colectivo. El paro afectaba oficialmente sólo a los despegues de la aerolínea Lufthansa desde Fráncfort y Múnich y a los de la filial Lufthansa CityLine desde Berlín y otros aeropuertos alemanes, pero también ha impactado indirectamente a vuelos con origen en otros países.