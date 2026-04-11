Hotel Serena: así es lugar donde Pakistán acoge las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán

Pakistán se prepara para acoger a las delegaciones de Irán y Estados Unidos, de cara a unas negociaciones en riesgo por los ataques de Israel contra Líbano, que dejaron más de 300 muertos y que hacen peligrar la tregua.

La incertidumbre se cierne sobre estas negociaciones y todavía no se ha confirmado la llegada de las delegaciones. El "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel "hace que las negociaciones no tengan sentido", dijo el jueves el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Pakistán, como mediador, afirmó que la tregua se aplicaba "en todos lados, incluido Líbano". Pero estadounidenses e israelíes lo niegan. Y las hostilidades en este frente continúan a pesar del anuncio de conversaciones entre Israel y Líbano la próxima semana en Washington.

Supuestamente, Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Próximo, ya se encuentra en Islamabad. Irán, sin embargo, no ha respondido a este ofrecimiento, y sus altos cargos han estado asegurando durante las últimas horas que no han habido ni contactos ni negociaciones con Washington en los últimos días. Los países mediadores han desmentido tales afirmaciones.

Islamabad, el lugar de la reunión

Pakistán ha estado intercambiando mensajes entre Washington y Teherán durante los últimos días. A la espera de los negociadores, Islamabad se ha convertido en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades decretaron feriados jueves y viernes, y en los hoteles de lujo que deben acoger a las delegaciones se evacuó a la clientela habitual.

Medios locales explican que el lugar de la reunión será el Islamabad Serena Hotel, uno de los hoteles de lujo más destacados de Pakistán y un referente en la capital. Se encuentra en un entorno privilegiado, cerca de las colinas Margalla y el lago Rawal, y sobresale por su diseño que combina arquitectura islámica con elementos tradicionales locales.

Es un hotel de lujo, de 5 estrellas, y además pertenece a una cadena internacional de alto nivel. Dispone de cientos de habitaciones, varios restaurantes, spa, piscina y espacios para eventos, lo que lo convierte en una opción habitual para diplomáticos y viajeros de alto nivel económico.

El Islamabad Serena Hotel cuenta con salas pensadas para todo tipo de reuniones, desde encuentros pequeños en salas de juntas hasta grandes eventos con cientos de personas. Está equipado con todo lo necesario: buena conexión a internet, pantallas, proyectores, sistemas de videollamada y material de oficina. También ofrecen servicio de catering completo.

¿Quiénes acudirán?

La comitiva estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance. Según la Casa Blanca, las reuniones tendrán lugar el sábado y en ellas también participarán el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.

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Según NBC News, el presidente estadounidense es "muy optimista" sobre la posibilidad de concluir un acuerdo. Del lado iraní existen más incógnitas. El embajador de Teherán en Pakistán anunció en X que la delegación iraní llegaría el jueves por la noche, pero después borró el mensaje. Por ahora, reina la incertidumbre.