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Guerra en Irán, en directo: última hora de las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Negociaciones de paz en Islamabad

Negociaciones de paz en Islamabad / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. 'In extremis', EEUU e Irán han firmado un alto el fuego de dos semanas después de que el presidente estadounidense amenazara con hacer desaparecer la civilización persa. El compromiso ha quedado en entredicho tras el ataque de Israel al Líbano.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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