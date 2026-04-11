Guerra en Irán, en directo: última hora de las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. 'In extremis', EEUU e Irán han firmado un alto el fuego de dos semanas después de que el presidente estadounidense amenazara con hacer desaparecer la civilización persa. El compromiso ha quedado en entredicho tras el ataque de Israel al Líbano.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El último aviso de Trump Trump avisó en la tarde de este pasado viernes de que reanudará los ataques contra Irán si las inminentes conversaciones de Islamabad no arrojan resultados concretos en un plazo aproximado de 24 horas, porque ahora mismo los buques de guerra norteamericanos se están reabasteciendo con "las mejores armas jamás creadas", que empleará si "no hay acuerdo". El presidente estadounidense ha trasladado sus amenazas por partida doble. Primero, en declaraciones al 'New York Post', Trump ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos está equipando sus barcos en el golfo Pérsico "con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usábamos antes para lograr una aniquilación total".

Líneas rojas de Estados Unidos e Irán De todos modos, la mesa de negociación en Islamabad tiene un equilibrio muy precario puesto que las líneas rojas y las condiciones mutuas dificultan que haya una base mínima para dar pasos adelante en las conversaciones. Mientras que Estados Unidos se ha propuesto que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y aduce que esto forma parte del alto el fuego, Irán recalca que el primer paso de Washington debe ser levantar las sanciones y garantizar la extensión de la tregua a Líbano, después de que el Ejército israelí haya recrudecido la ofensiva contra el país vecino y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se niegue a parar los ataques, aduciendo que está en una campaña contra a la milicia chií de Hezbolá, pese a aceptar sentarse a negociar próximamente con las autoridades de Líbano.

El estrecho de Ormuz, tema clave para Estados Unidos Ahora, seis semanas después de la ofensiva, que ha dejado más de 3.000 muertos en el país centroasiático y ha llevado la inestabilidad a una decena de países del Golfo y de Oriente Próximo, Washington busca que las conversaciones devuelvan la normalidad al estratégico paso de Ormuz, escenario de tensiones por los ataques a buques cargueros y petroleros en una vía clave para el comercio mundial de crudo. La delegación estadounidense está encabezada esta vez por el vicepresidente, JD Vance, quien antes de viajar a Pakistán ha señalado que hay "directrices claras" de Trump sobre cómo negociar con Teherán y ha advertido a la parte iraní que no trate de "engañar" a Washington, con la amenaza velada de que retomará la ofensiva contra la República Islámica y de que el alto el fuego pactado con Teherán se trata de una "tregua frágil". Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha condicionado el comienzo de las negociaciones al levantamiento de sanciones y a la extensión de la tregua a Líbano.

Discrepancias entre las partes Cuarenta días después de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv, las negociaciones en Islamabad vuelven a poner sobre la mesa las discrepancias entre las partes y sacan a la luz las desconfianzas mutuas, toda vez que Estados Unidos e Israel ya atacaron por sorpresa en medio de varias rondas de negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán a finales de febrero. Aquellas conversaciones indirectas facilitadas por Omán no llegaron a producir resultados y descarrilaron finalmente con la guerra iniciada contra Teherán, que ya en su primera jornada se saldó con la muerte del líder supremo Ali Jamenei y la cúpula política y militar iraní.