La Global Sumud Flotilla ultima la salida de casi una cuarentena de barcos de Barcelona con destino a Gaza

La Global Sumud Flotilla prepara la salida de casi una cuarentena de barcos que zarparán este domingo desde Barcelona con destino a Gaza. El coordinador de la iniciativa, Saif Abukeshek, ha asegurado que "la última vez fueron 24" (llevada a cabo en octubre) y confía en que la misión en total acabe "con el doble" de participación, alrededor del millar de personas. Desde el Moll de la Fusta está previsto que partan unas 300 y, desde este sábado, las embarcaciones ya están atracadas. Abukeshek ha apuntado que "lo que no ha cambiado" respecto a la otra misión es que Israel continúa cometiendo "genocidio" y "colonización" sobre Palestina. Por ello, ha resaltado la importancia de la misión.

El activista ha destacado que, a diferencia de la anterior expedición, existe un "alto el fuego". Sin embargo, Abukeshek ha señalado que el ejército hebreo ha asesinado a "más de 730 palestinos" y mantiene "su expansión" sobre el territorio. El coordinador de la Global Sumud Flotilla también ha apuntado otra novedad en comparación con la travesía del año pasado: "Desde noviembre se están preparando las naves". En cambio, según ha indicado, en la anterior ocasión se hizo "en un mes".

Abukeshek ha lamentado que, por segunda vez, se tenga que montar esta travesía humanitaria desde la capital catalana: "Estas misiones en el mar se hacen porque los políticos no hacen su trabajo". El responsable de la iniciativa considera que actúan "como resultado del fracaso político". El coordinador de la Global Sumud Flotilla ha precisado que, además de material escolar, sanitario y humanitario, también viajarán "médicos, ecoconstructores y profesores para participar de una manera activa en un proceso de reconstrucción de Gaza, y que esté liderado por los palestinos".

"Hay mucha motivación"

El activista ha admitido que no le gustaría organizar esta misión, pero ha insistido en la necesidad de "actuar" ante el "genocidio" y el "ataque contra los derechos humanos" que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu. Pese a todo, ha remarcado que "hay mucha motivación" entre los participantes, aunque existen "riesgos" durante el viaje. En este sentido, ha señalado que el conflicto en Oriente Medio los "aumenta". Aun así, se irá "valorando paso a paso" la travesía.

Abukeshek ha pedido que la Global Sumud Flotilla se complemente con "más movilizaciones" en la calle, y ha recordado las protestas llevadas a cabo el año pasado en Madrid y Barcelona a raíz de las detenciones de miembros de las embarcaciones. El coordinador de la iniciativa marítima ha resaltado la importancia de aplicar "más sanciones" a Israel. Ha asegurado que es como "un maratón" y no espera resultados "inmediatos", pero ha garantizado que "la lucha seguirá".

Representación catalana

Entre las 300 personas previstas que salgan este domingo del Moll de la Fusta, una cuarentena son de la delegación catalana, con representantes de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CGT, Arran y Contracorrent, entre otros. Por ejemplo, en la comitiva se encuentra la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns) y los sindicalistas Ariadna Masmitjà 'Masmi' y Jordi Gassiot.

Durante el fin de semana, en el Moll de la Fusta, se montarán diversas actividades como mesas redondas, una feria de entidades, espacios de juego intergeneracional, circo y música, con casi una veintena de artistas, entre otras cosas. De cara al domingo, también se mantiene la actividad con el añadido de la actuación de los Castellers de Barcelona y Ketubara Batucada, además de otras actuaciones musicales. La misión humanitaria tiene programada la hora de salida a las 12 horas del mediodía.