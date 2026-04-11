Los datos lo confirman: vivimos en la época más bélica desde la Segunda Guerra Mundial

No es solo una percepción de quien lea las noticias: vivimos la era con más conflictos desde 1946. El año 2024 cerró con 61 conflictos activos, la cifra más alta registrada en los últimos 80 años según la Universidad de Uppsala, y 2025 no trajo tregua. Hoy, 41 países están inmersos en al menos un conflicto armado, casi uno de cada cuatro, y los niveles de violencia son los más altos jamás registrados, según la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

Los principales observatorios (el Council on Foreign Relations, la Academia de Ginebra de Derecho Internacional y la organización ACLED) contabilizan que 20 países están involucrados en conflictos internacionales, 26 en conflictos internos y 11 en situaciones de violencia organizada extrema; categorías que no se excluyen entre sí, ya que varios países participan en más de uno al mismo tiempo.

Han estado activas en los últimos dos años ocho guerras internacionales: la invasión rusa de Ucrania; las hostilidades entre Afganistán y Pakistán por el apoyo del régimen talibán a grupos armados; el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira; las disputas fronterizas entre Etiopía y Sudán, y entre Tailandia y Camboya; la ofensiva de Israel en Palestina; la intervención de Estados Unidos en Venezuela; y la actual guerra en Oriente Medio.

Los conflictos actuales Descripción adaptada para los conflictos actuales.

La mayoría de los conflictos, sin embargo, son guerras civiles. Destacan las de Myanmar y Siria, prolongadas durante más de una década y con múltiples actores, o la de Sudán, marcada por una de las mayores crisis de desplazados de la historia reciente. También en la región del Sahel (Malí, Burkina Faso, Nigeria y Chad), donde operan grupos vinculados a Boko Haram y al Estado Islámico.

Se suman los conflictos internos con intervención extranjera, como en la República Centroafricana, con apoyo al gobierno de más de 40 países, o la guerra civil de Yemen, con participación de una decena de estados.

Además, algunos países viven niveles de violencia del crimen organizado comparables a conflictos armados, según ACLED. Es el caso de Haití, que ha derivado en un enfrentamiento civil , así como de México, Brasil y Ecuador.

Los últimos 80 años

La Universidad de Uppsala tiene un registro de los conflictos armados desde 1946, que revela que, tras un repunte en la primera mitad de los años noventa y una caída por debajo de los 40 conflictos activos entre 2001 y 2013, volvieron a aumentar hasta los 61 conflictos en 2024, la cifra más alta registrada en los últimos 80 años.

Desde 2010, el número de conflictos entre estados se ha casi duplicado, y el número total de muertes se ha quintuplicado, a pesar de descensos temporales en algunos años. “Vivimos en una nueva era con más conflictos, más intensos y complejos”, alerta el analista Shawn Davies.

Gráfico que muestra la evolución de los conflictos a lo largo del tiempo.

Aunque los ocho conflictos internacionales han sido los que han copado la mayoría de los titulares, el grueso de los enfrentamientos son los 57 conflictos internos, de los que 38 son guerras civiles y 19 conflictos internacionalizados.

Más personas desplazadas forzosamente

Según ACNUR, nunca antes en la historia habían sido tantas las personas obligadas a huir de su hogar: 117,3 millones de personas, a mediados de 2025. Una de cada tres tiene estatus de refugiado, mientras que las otras dos se han desplazado dentro de sus fronteras. El 88% de los desplazados proviene de naciones actualmente en guerra.

Gráfico que ilustra las crisis humanitarias.

La mayor crisis de desplazados es en Sudán, de donde han huido de la violencia 13 millones de personas, de las cuales más de 10 millones continúan dentro del país. Le siguen Siria, con 5,4 millones de refugiados y casi 6,5 millones de desplazados internos, y Ucrania, con cerca de 5,3 millones de refugiados y 3,7 millones de desplazados internos.

El grupo más grande de refugiados está formado por personas de Palestina, 5,9 millones según UNRWA. Por otro lado, es un caso especial el de Venezuela, con más de 6 millones de personas que han huido de la situación en el país, pero que no son refugiados ni demandantes de asilo.

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Diez países se encuentran en situación extrema de peligrosidad según el índice de ACLED, que valora mortalidad, riesgo para civiles, alcance territorial y número de actores. Encabeza la lista Palestina, seguida de Myanmar y Siria. Aun así, Palestina es el tercer país con más mortalidad del mundo, por debajo de Ucrania y Sudán.