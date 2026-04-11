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Un ataque con arma blanca en el metro de Nueva York deja tres heridos graves

El agresor, armado con un machete, ha sido abatido por la policía en la concurrida estación de Grand Central

Archivo - Estación de Grand Central de Nueva York (archivo)

Archivo - Estación de Grand Central de Nueva York (archivo) / Europa Press/Contacto/Kike Calvo - Archivo

Agencias

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Tres personas han resultado heridas tras ser agredidas con un arma blanca en la estación de metro de Grand Central de Nueva York por un individuo que ha sido abatido a tiros por la Policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan. Según un funcionario municipal citado por la CNN, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

El Departamento de Bomberos ha informado de que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico, aunque se espera que sobrevivan.

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