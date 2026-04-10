Netanyahu da forma a su Gran Israel con la ocupación de nuevos territorios en Gaza, Siria y Líbano

En 1969, dos años después de que Israel triplicara de un plumazo el tamaño de su territorio en la Guerra de los Seis Días, el entonces ministro de Defensa, Moshe Dayan, describió el irrefrenable apetito expansionista que ha guiado al sionismo durante buena parte de su historia. "Nuestros padres alcanzaron las fronteras que reconocimos en el plan de Partición de la ONU de 1947 [56% de Palestina]. Nuestra generación alcanzó las fronteras de 1949 [78%]. Ahora la generación de los Seis Días ha llegado a Suez, Jordania y los Altos del Golán. Este no es el final", dijo el dirigente laborista en una entrevista al londinense 'The Times'. Algo más de medio siglo después, aquella advertencia vuelve a hacerse realidad.

Desde el fatídico 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás sobre el sur de Israel incendió la región, el Estado judío ha expandido su territorio hacia el este, el oeste y el norte. Ha sucedido de forma gradual y relativamente inadvertida, dada la multiplicidad de frentes bélicos y el desastre que ha recaído sobre millones de personas. En Gaza los militares israelíes ocupan más del 54% del enclave. En Siria han tomado 253 kilómetros cuadrados de la que era hasta entonces una zona desmilitarizada, acercándose a Damasco y asentándose en la cumbre del estratégico Monte Hermón. En el Líbano se están apoderando de una décima parte del país tras anunciar sus planes para ocupar toda la región al sur del río Litani. Y en la Cisjordania ocupada se están anexionando 'de facto' el 61% de su territorio.

"Hemos establecido cinturones de seguridad mucho más allá de nuestras fronteras", reconoció su primer ministro, Binyamín Netanyahu, a finales de marzo. Todas ellas, justificadas como "posiciones defensivas avanzadas" y, teóricamente, temporales para evitar que se repitan incursiones en su territorio como la del 7 de octubre, cuando centenares de milicianos de Hamás agujerearon la frontera sellada de Gaza y mataron a centenares de civiles y militares israelíes. Pero "hay otra dimensión en todo esto", apunta a este diario el israelí Ahron Bregman, profesor del Departamento de Estudios sobre la Guerra del King's College y autor de una docena de libros sobre el conflicto árabe-israelí. "Los colonos y sus aliados gubernamentales están tratando de aprovechar la nueva realidad para colonizar estas zonas con asentamientos, de modo que lo que es ahora temporal podría convertirse en permanente".

Mapa de las zonas ocupadas por Israel recientemente en los países de su entorno

Desde el Nilo hasta el Éufrates

Esa ha sido la tónica desde 1967, cuando comenzó a tomar forma el Gran Israel, como se conoce la ideología que propugna la expansión territorial del Estado judío más allá de sus fronteras reconocidas internacionalmente. También entonces Israel vendió la ocupación de Gaza, Cisjordania y la Jerusalén Este palestina, así como los Alto sirios del Golán y el Sinaí egipcio como una maniobra temporal y justificada por motivos de seguridad, pero —salvo el Sinaí— todos siguen en su poder casi 60 años después.

El Gran Israel no tiene unas fronteras definidas o comúnmente aceptadas, ni siquiera entre sus apóstoles israelíes, desde la derecha revisionista de Netanyahu hasta el sionismo religioso de los colonos. Pero a menudo se vincula algunas de las fronteras atribuidas al Israel bíblico o con cualquiera de las promesas que Dios hizo a Abraham y sus descendientes en el Antiguo Testamento. Su versión más expansiva va desde el Nilo hasta el Éufrates, una región que hoy abarca partes o la totalidad de Egipto, Palestina, Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudí.

Muchos de los líderes sionistas —también sus padres fundadores, casi todos laicos— se han agarrado históricamente a esa mitología para justificar sus reclamaciones sobre Palestina. "La Biblia es nuestro mandato", les dijo Ben Gurion a los miembros de la Comisión Peel en los años 30 del siglo pasado. O, mucho más recientemente, el primer ministro Netanyahu. En una entrevista el verano pasado dijo estar "muy comprometido" con la Tierra Prometida y el Gran Israel. O incluso el líder 'centrista' de la oposición 'laica' a Netanyahu, Yair Lapid: "Nuestro mandato sobre la tierra de Israel es bíblico y las fronteras bíblicas de la tierra de Israel están claras".

Todo eso es relevante para el momento actual porque Israel vuelve a estar inmerso en una ola mesiánica similar al que envolvió el país tras aquella "milagrosa" victoria en 1967, cuando se ocuparon ilegalmente los santos lugares del judaísmo, desde Hebrón a Nablús o la ciudad vieja de Jerusalén. Públicamente, Netanyahu habla de crear una "zona de seguridad" en el sur del Líbano para prevenir los ataques de Hezbolá, pero parte de su Gobierno ve esencialmente una oportunidad de 'recuperar' las tierras que supuestamente pertenecieron a Dan, Neftalí y Aser, tres de las 12 tribus del Israel bíblico.

La "guerra interminable"

Sea como fuere, el liderazgo israelí ha dejado sus intenciones muy claras. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo el mes pasado que Israel mantendrá el control del sur del Líbano hasta el río Litani, situado 30 kilómetros más allá de la frontera internacionalmente reconocida entre ambos países. Las aldeas fronterizas serán "destruidas aplicando el modelo de Gaza" y a sus residentes libaneses no se les permitirá regresar a la región "hasta que la seguridad esté garantizada".

En Gaza, el cuadro es parecido. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha dicho que "la Línea Amarilla es la nueva frontera", lo que deja a más de dos millones de palestinos enclaustrados en poco más del 40% del enclave devastado. Esa "nueva frontera" se está cimentando para hacerla permanente. Imágenes por satélite publicadas por 'Haaretz' muestran que en la nueva demarcación se está levantando una barrera de 16 kilómetros y, en sus inmediaciones, 32 instalaciones militares permanentes, el embrión potencial de futuros asentamientos.

Tampoco está previsto que Israel se marche de las nuevas zonas ocupadas en Siria, una maniobra que llegó tras la caída del régimen de Asad. Katz dijo el mes pasado que sus tropas permanecerán allí "por un tiempo ilimitado".

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Todo esto no aporta más que nueva gasolina para que la guerra se perpetúe en la región. "Una vez te asientas ahí, es muy difícil salir y lo que se presenta como temporal, puede hacerse permanente", dice Bregman a este diario. "No hay duda de que esto abocará a Israel a guerras interminables".