Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin anuncia cese el fuego con Ucrania para la Pascua ortodoxa este fin de semana

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

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Rusia prohíbe el grupo de DDHH ganador del Nobel y allana diario independiente Rusia prohibió el jueves a la organización de derechos humanos Memorial, galardonada en 2022 con el Nobel de Paz, y realizó una redada en las oficinas del periódico independiente Novaya Gazeta. Memorial y Novaya Gazeta, ambas fundadas en torno al colapso de la Unión Soviética, son las dos organizaciones rusas más respetadas y reconocidas que informan y documentan las violaciones de los derechos humanos. Desde que envió tropas contra Ucrania hace cuatro años, el Kremlin no sólo ha reprimido la oposición a la guerra, sino que también ha lanzado una campaña más amplia contra la disidencia, algo que no se veía desde la época soviética. Memorial se fundó a finales de la década de 1980 para documentar a las víctimas de la represión política de ese periodo, en el que perecieron millones de personas en el sistema penal del Gulag.

Ucrania y Rusia declaran alto el fuego por la Pascua ortodoxa Ucrania y Rusia declararán este fin de semana un inusual alto el fuego de 32 horas por las fiestas de la Pascua ortodoxa, anunciaron el jueves los líderes de ambos países beligerantes. Durante los más de cuatro años de este conflicto en pleno corazón de Europa ya se habían producido treguas limitadas y breves, pero Moscú y Kiev intercambiaban rápidamente acusaciones de violaciones. Con las conversaciones para poner fin a las hostilidades descarriladas por la guerra en Oriente Medio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo esta semana que había presentado una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado los diálogos. El Kremlin dijo el jueves en un comunicado que por decisión de su mandatario, Vladimir Putin, se declarará un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa "desde las 16H00 (13H00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".

Putin anuncia cese el fuego con Ucrania para la Pascua ortodoxa este fin de semana El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un alto el fuego con Ucrania para la Pascua ortodoxa, según informó el Kremlin este jueves, después de que Kiev propusiera una tregua. El Kremlin informó en un comunicado que por decisión del comandante en jefe supremo, el presidente Putin, se declara un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa "desde las 16H00 (13H00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".

Rusia niega amenazar la infraestructura submarina del Reino Unido Rusia negó este jueves amenazar la infraestructura submarina del Reino Unidos, después de que Londres asegurara que cualquier intento de dañarla tendría graves consecuencias. Según la embajada rusa en el país, Moscú no amenaza la infraestructura submarina que es crítica para Londres, mientras la parte británica hace "declaraciones y amenazas extremadamente agresivas contra buques mercantes que operan en intereses de las empresas rusas y sus socios". "Es importante comprender que si estas amenazas se convierten en acciones, habrá consecuencias", advirtió la misión diplomática, cuya declaración cita la agencia TASS.

Zelenski afirma que EEUU obvió pruebas de la ayuda de Rusia a Irán porque "confía" en Putin El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos ha ignorado las pruebas del apoyo de Rusia a Irán durante esta guerra en Oriente Próximo porque "confía" en el presidente ruso, Vladimir Putin. "Lo dije públicamente. ¿Acaso hemos percibido una reacción de Estados Unidos hacia Rusia, una reacción de 'tienen que detener todo esto'?", se ha preguntado en una entrevista para la cadena pública italiana RAI, difundida este jueves. Zelenski ha explicado que avisó a la Administración de Donald Trump acerca de las imágenes por satélite de infraestructuras energéticas e instalaciones militares en Israel y los países del Golfo que Rusia ofreció a Irán para facilitar sus ataques. "El problema es que confían en Putin. Es una lástima", ha lamentado.

Rusia acusa a Ucrania de atacar un cortejo fúnebre en Donetsk Las autoridades rusas acusaron este jueves a las fuerzas ucranianas de realizar un ataque contra un cortejo fúnebre en Donetsk, causando al menos cinco heridos. "Según la información disponible, durante la inspección del lugar de los hechos se constató que al menos cinco civiles que se encontraban en la procesión fúnebre sufrieron heridas de diversa gravedad", señaló el Comité de Instrucción ruso en un comunicado. Los investigadores rusos hallaron fragmentos de drones en el lugar del ataque que "se cree que son de fabricación estadounidense". Según datos preliminares, Kiev lanzó dos aparatos no tripulados contra los asistentes a un funeral en el cementerio Sur del distrito Budiónnovki de Donetsk, capital de la homónima región ucraniana, anexionada por Moscú en 2022.

Hungría comprará petróleo a EEUU tras visita del vicepresidente Vance Hungría comprará petróleo a Estados Unidos en las "próximas semanas y meses" por unos 500 millones de dólares para "diversificar las fuentes de suministro", declaró un funcionario del gobierno el jueves, tras la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance. Vance viajó a Budapest esta semana para expresar su apoyo al primer ministro nacionalista Viktor Orbán, que en las elecciones parlamentarias del próximo domingo se enfrentará a un desafío sin precedentes en sus 16 años de mandato. La petrolera húngara MOL comprará crudo a Estados Unidos en las "próximas semanas y meses", declaró en una rueda de prensa Gergely Gulyás, jefe de gabinete de Orbán.

Estonia cambia enfoque del gasto militar de vehículos blindados hacia la guerra con drones Estonia empleará unos 500 millones de euros de que estaban destinados a nuevos vehículos blindados de combate a modernizar las plataformas blindadas existentes y a reforzar las capacidades de guerra con drones y defensa antidrones basándose en la experiencia de Ucrania en la guerra contra Rusia, informó este jueves el Gobierno. El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, indicó que el Ejecutivo del país báltico decidió en su reunión de hoy abandonar los planes de comprar nuevos vehículos blindados de combate con entregas previstas para 2029 y 2030. En su lugar, las Fuerzas Armadas de Estonia modernizarán su actual flota de vehículos de combate CV 90 de fabricación sueca y aumentarán el gasto en drones, defensa contra drones y las llamadas medidas "anti-movilidad", destinadas a detener o dificultar la entrada de fuerzas hostiles en territorio estonio.

Finlandia pide 35 millones de euros a la UE para mejorar la protección frente al uso de drones Las autoridades de Finlandia han solicitado este jueves otros 35 millones de euros de la Comisión Europea para mejorar la protección frente al uso de drones y obtener sistemas de "neutralización" de este tipo de vehículos aéreos no tripulados a medida que continúa la invasión rusa de Ucrania. El Ministerio del Interior finlandés ha indicado que esto permitirá a la Guardia Fronteriza hacer frente a esta amenaza y "controlar en mayor medida los drones en la frontera oriental y el golfo de Finlandia", según informaciones de la cadena finlandesa Yle. La principal fase de contratación está prevista para el periodo 2027-2029, y la financiación de la UE cubrirá el 90% de los costes, según estima el Gobierno de Finlandia, que ha realizado su petición en el marco del Instrumento de Apoyo Financiero de la UE para la Seguridad de las Fronteras y la Política de Visados.