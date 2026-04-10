Guerra en Irán, en directo: última hora | Las conversaciones entre Israel y Líbano serán la próxima semana en Washington

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. 'In extremis', EEUU e Irán han firmado un alto el fuego de dos semanas después de que el presidente estadounidense amenazara con hacer desaparecer la civilización persa. El compromiso ha quedado en entredicho tras el ataque de Israel a el Líbano.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Muere el exministro de exteriores iraní Jarazi por sus heridas en un bombardeo a inicios de abril El exministro de Exteriores iraní Kamal Jarazi ha muerto este jueves a causa de las heridas que sufrió en un bombardeo sobre Teherán el 1 de abril, en el marco de la guerra por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo han confirmado familiares del propio Jarazi a la agencia de noticias iraní IRNA, situando el fallecimiento de quien se desempeñaba como jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores "unas horas" antes de medianoche. Su muerte se produce tras la de su esposa, finada en el mismo bombardeo en el que resultó herido el también antiguo asesor del líder supremo Alí Jamenei. El diplomático de 82 años ejerció como ministro de Exteriores durante casi una década, desde 1997 hasta 2005, y en los últimos años había sido estrecho asesor del que fuera líder supremo de Irán hasta su muerte en la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de marzo.

El petróleo sigue por debajo de USD 100 y las bolsas asiáticas suben ante diálogo Líbano-Israel Los precios del petróleo registran un ligero aumento este viernes tras el anuncio de conversaciones entre Líbano e Israel la próxima semana, aunque se mantiene por debajo de 100 dólares, mientras que las bolsas asiáticas suben en un clima de moderado optimismo. Hacia las 02H00 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzaba 0,75% hasta los 98,60 dólares, mientras el Brent, referente internacional, ganaba un 0,52% hasta los 96,42. Los inversionistas se mantienen cautelosos, aunque el anuncio de conversaciones entre Líbano e Israel en Washington disipa en cierta medida las preocupaciones sobre la solidez del alto el fuego de dos semanas pactado el martes ente Estados Unidos e Irán. Tras un llamado a la moderación del presidente Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el jueves que había ordenado a su gabinete iniciar "negociaciones directas".

Más de 70 países condenan los ataques contra los cascos azules y población civil en Líbano Más de 70 países se unieron este viernes a Indonesia para condenar los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil), en medio del recrudecimiento de la guerra contra Beirut pese a las conversaciones de paz en curso con Israel. Embajadores de una decena de países expresaron su "profunda preocupación por la escalada de tensión en el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 y su impacto en la seguridad de las fuerzas de paz", tras las muertes de tres cascos azules indonesios y después de que militares de Francia, Ghana, Nepal y Polonia resultaran heridos. Las misiones diplomáticas subrayaron que "las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques" y advirtieron de que estos hechos "pueden constituir un crimen de guerra", a la vez que hicieron un "llamamiento a la ONU para que continúe investigando todos los ataques". Estas delegaciones también hicieron hincapié en "la situación humanitaria en el Líbano, especialmente por el elevado número de víctimas civiles, la extensa destrucción de infraestructuras y el desplazamiento masivo de más de un millón de personas".

Los ataques de Irán provocan una caída en la producción de Arabia Saudí de 600.000 barriles diarios Las autoridades de Arabia Saudí han informado este jueves que la capacidad total de producción del reino se ha reducido en 600.000 barriles diarios, por cuenta de los últimos y recientes ataques de Irán, como represalia a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, si bien este martes Teherán y Washington han alcanzado una tregua. Concretamente, fuentes del Ministerio de Energía, citadas por la agencia de noticias saudí SPA, han señalado que la planta de procesamiento de petróleo de Manifa, dentro de la Provincia Oriental y en la costa este del país, ha sufrido una reducción de aproximadamente 300.000 barriles diarios de su capacidad de producción por cuenta de los ataques sufridos, algo que se ha producido tras una agresión previa contra la planta de procesamiento de petróleo de Jurais, que también ha experimentado un desplome del mismo número de barriles diarios.

Kuwait acusa a Irán de atacar instalaciones "vitales" de su país y urge al cese "inmediato" de hostilidades Las autoridades de Kuwait han mostrado este jueves su "más enérgica condena y repudio" a "los ataques criminales" perpetrados durante la noche de este jueves contra "varias instalaciones vitales" al interior de sus fronteras, los cuales ha atribuido a Irán "y sus agentes", pidiéndoles que cesen "de inmediato y sin condiciones" sus hostilidades en la región, pese al alto el fuego acordado por las autoridades iraníes con Estados Unidos. "El Ministerio de Exteriores expresa la condena y más enérgico repudio de Kuwait a los ataques criminales perpetrados por la República Islámica de Irán y sus agentes, incluidas las facciones, milicias y grupos armados leales a ella, mediante drones que tomaron como objetivo varias instalaciones vitales en el país, el jueves por la noche", ha denunciado en un comunicado la cartera kuwaití. Estos ataques, según ha subrayado la cancillería del país, constituyen una "flagrante violación de la soberanía" de Kuwait y su espacio aéreo, así como "un escandaloso incumplimiento del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de Naciones Unidas". Todo ello, escasos días después de haberse anunciado la tregua entre Estados Unidos e Irán, tras las hostilidades desatadas luego de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán y las represalias del país asiático en la zona.

Trump lanza advertencia a Irán por supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán contra la imposición de un peaje a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, después de que Teherán aceptara reabrir esta ruta crucial como parte de un alto el fuego de dos semanas. "Hay informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo hagan y, si lo están haciendo, ¡será mejor que paren ahora!", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Fracasa en el Congreso de EEUU el intento de limitar los poderes de guerra de Trump en Irán Los republicanos que controlan el Congreso de Estados Unidos frenaron el jueves una resolución impulsada por la oposición demócrata destinada a limitar los poderes militares del presidente Donald Trump contra Irán. Con esta iniciativa en gran medida simbólica, bloqueada en la Cámara de Representantes, los demócratas buscaban manifestar su rechazo a la guerra desatada el 28 de febrero por el presidente republicano sin autorización ni consulta con el Congreso. La moción destinada a aprobar el texto fracasó durante una brevísima sesión de procedimiento, mientras la mayoría de los legisladores se encuentran lejos de Washington, en receso parlamentario.

Las conversaciones entre Israel y Líbano serán la próxima semana en Washington Las conversaciones entre Israel y Líbano están previstas para la semana próxima en el Departamento de Estado en Washington, según supo la AFP este jueves de una fuente cercana al asunto que pidió el anonimato. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el jueves que había ordenado a su gabinete entablar "negociaciones directas" con Líbano, al día siguiente de mortíferos bombardeos contra el país vecino que, según la comunidad internacional, amenazan la tregua concluida entre Estados Unidos e Irán. Más de 300 personas murieron por los ataques de Israel en plena tregua acordada entre EEUU e Irán. Hezbolá ya ha manifestado su oposición a la tregua.

El brent sube un 1,23 % y supera los 95 dólares entre negociaciones entre Israel y Líbano El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este jueves un 1,23 %, hasta 95,92 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, entre las preocupaciones por la fragilidad del alto el fuego en Oriente Próximoy las expectativas de negociaciones entre Israel y el Líbano. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,17 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto del término de la sesión anterior, cuando finalizó en 94,75 dólares. El oro negro recuperó terreno este jueves, ante las dudas de los inversores sobre la durabilidad del alto el fuego de dos semanas por las restricciones en el tráfico en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un alza al inicio de la sesión, si bien reaccionó a la baja después de que Israel dijera que comenzaría conversaciones directas entre Israel y Líbano.