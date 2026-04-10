Albares vuelve a prometer que el catalán será lengua en la UE y acusa al PP de moverse para impedir la aprobación

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se compromete "personalmente" a que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales en la Unión Europea. Garantiza que se esfuerza personalmente para que sean reconocidos como lenguas oficiales de la UE, pero que el Partido Popular español se mueve con sus socios en Europa para bloquearlo.

"Todos los Estados tienen que sumarse a la unanimidad, los otros 26 ya me han dicho que no lo van a vetar, que simplemente necesitan más tiempo", ha desvelado Albares durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

La decisión debe tomarse por unanimidad, con el voto afirmativo de todos los Estados miembro, así que la ausencia de veto no garantiza que la propuesta española salga adelante. Alemania en público siempre ha expresado su disposición a negociar con España y pide esperar al informe jurídico de la Comisión al respecto, pero nunca ha expresado un veto en público.

En su última visita a España, el canciller alemán, Friedrich Merz, sí dio largas a Pedro Sánchez en la Moncloa y llegó incluso a hablar de la inminente generalización de la traducción por Inteligencia Artificial para reducir la importancia de los sistemas de traducción en la UE.

Compromiso personal

Albares ha respondido con su compromiso personal para sacar adelante la propuesta de llevar las tres lenguas a la UE, que fue parte del compromiso con Junts para desbloquear la votación de investidura de Pedro Sánchez en el verano de 2023.

"El portavoz de Esquerra me pedía que fuera concreto sobre el catalán en Europa. Yo coincido completamente. Mi compromiso, de verdad, lo tienen ustedes garantizado: trabajo desde el primer día, desde que alcanzamos un Gobierno, para que el catalán fuera oficial en Europa, igual que el euskera, y el gallego también, y estoy totalmente de acuerdo", ha dicho el jefe de la diplomacia española durante una comparecencia en la Comisión de Exteriores en el Senado este viernes.

Ha atribuido la falta de avances al Partido Popular español, que estaría interfiriendo para que los gobiernos de partidos afines en Europa bloqueen la propuesta, en concreto en dos países que no ha querido especificar. "Ninguno de esos dos Estados tienen ningún problema, ni ninguno de sus intereses nacionales se ve en absoluto amenazado por que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales. Están frenados porque se lo pide el Partido Popular español, y no lo entiendo".

El ministro ha pedido al PP que desbloquee la situación. "Pero también le digo que, porque esa es la situación y porque esos mismos países me lo trasladan, no habrá un veto, sino que es una cuestión de tiempo", ha añadido, en referencia al necesario voto afirmativo para que la propuesta salga adelante. "El Partido Popular puede retrasarlo, pero no lo va a impedir. Con ellos ya lo tendríamos prácticamente. Sin ellos lo vamos a tener sin duda igualmente".

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El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, le ha recordado a Albares el "compromiso" del Gobierno con su formación para hacer el catalán en la Unión Europea oficial. "El catalanismo soberanista ya ha cumplido, y el Estado español, que presume de ser tan importante en Europa, a ver si se nota", ha añadido.