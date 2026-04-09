Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania celebra la reapertura de Ormuz y pide forzar también a Rusia a un alto el fuego

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Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski / PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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