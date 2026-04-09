Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania celebra la reapertura de Ormuz y pide forzar también a Rusia a un alto el fuego

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia convoca al embajador de Japón para protestar por el acuerdo con Ucrania para la fabricación de drones
Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que han convocado al embajador de Japón en el país, Akira Muto, para protestar por el acuerdo alcanzado entre las autoridades japonesas y ucranianas para la fabricación de drones, una cuestión que considera "hostil" y "perjudicial" para las relaciones de Tokio con Moscú. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado en un comunicado que se le ha entrado una nota de protesta al embajador japonés "tras recibir informaciones sobre la firma de un acuerdo entre la empresa japonesa Terra Drone Corporation y un fabricante ucraniano de drones". Estos vehículos aéreos no tripulados tienen uso no militar y, tal y como ha explicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, el acuerdo "supone una provocación" para Rusia. "Esta medida es perjudicial para la seguridad de nuestro país, incluida la protección de la población civil", ha aseverado.
El jefe de la OTAN se reune con Trump tras el alto el fuego con Irán
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá este miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenaza con abandonar la Alianza Atlántica, tras el anuncio de un alto el fuego con Irán. Antes de este encuentro previsto a las 15H30 hora local (19H30 GMT) en la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN mantuvo conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el refuerzo de la coordinación y del "reparto de cargas" con los aliados de la OTAN, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Estados Unidos desempeña un papel militar central en el seno de la OTAN desde su creación en 1949, pero el año pasado obtuvo un fuerte aumento de los gastos de defensa de los demás miembros de la Alianza hasta 2035.
Alemania dice que grupo ruso jaqueó miles de rúteres domésticos de TP-Link a nivel gobal
Los servicios secretos alemanes han afirmado que la inteligencia militar rusa ha atacado "miles" de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar a cabo labores de ciberespionaje, según ha revelado una investigación conjunta con el FBI estadounidense, el SBU ucraniano y varias agencias europeas. La germana Agencia para la Protección de la Constitución (BfV) indicó en un comunicado que estos rúteres vulnerables del citado fabricante fueron infiltrados a escala global por un grupo de jáqueres vinculado al servicio de inteligencia ruso, el GRU, "para obtener informaciones militares, gubernamentales o sobre infraestructuras críticas".
Al menos un muerto y trece heridos por un ataque de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod
Al menos una persona ha muerto y otras trece han resultado heridas este miércoles en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Bélgorod, en el oeste del país. El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha indicado que los ataques han sido perpetrados mediante el uso de drones y que la víctima mortal "se encontraba en el pueblo de Nezhegol, donde ha sucumbido a la gravedad de las heridas", según un mensaje difundido a través de Telegram. "Quiero expresar mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de la víctima", ha aseverado Gladkov, que ha indicado que estos ataques han dejado diez civiles heridos en Shebekino, dos en Graivoronski y uno en Krasnoyaruzhski. En total, unas 40 localidades han resultado afectadas y presentan daños en viviendas, vehículos y en la infraestructura energética de la región.
Alemania denuncia también el jaqueó de miles de rúters domésticos a nivel global
Los servicios secretos alemanes han afirmado también que la inteligencia militar rusa ha atacado "miles" de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar a cabo labores de ciberespionaje, según ha revelado una investigación conjunta con el FBI estadounidense, el SBU ucraniano y varias agencias europeas. La germana Agencia para la Protección de la Constitución (BfV) ha indicado en un comunicado que se ha puesto en contacto con quienes operaban los rúteres atacados y les ha sensibilizado con recomendaciones para incrementar la seguridad de los dispositivos, que en muchos casos han sido reemplazados. "En casos aislados se pudo confirmar ya que habían sido comprometidos por APT28", ha reclacado la BfV.
Los servicios de inteligencia alemanes han recordado que a este grupo de jáqueres vinculado al GRU se le atribuyen diversos ciberataques contra objetivos germanos, entre ellos contra la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag en 2015, contra la sede del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en 2023 o contra el sistema de control del tráfico aéreo en 2024.
Rusia convoca al embajador de Japón para protestar por el acuerdo con Ucrania para la fabricación de drones
Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que han convocado al embajador de Japón en el país, Akira Muto, para protestar por el acuerdo alcanzado entre las autoridades japonesas y ucranianas para la fabricación de drones, una cuestión que considera "hostil" y "perjudicial" para las relaciones de Tokio con Moscú. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado en un comunicado que se le ha entrado una nota de protesta al embajador japonés "tras recibir informaciones sobre la firma de un acuerdo entre la empresa japonesa Terra Drone Corporation y un fabricante ucraniano de drones".
Estos vehículos aéreos no tripulados tienen uso no militar y, tal y como ha explicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, el acuerdo "supone una provocación" para Rusia. "Esta medida es perjudicial para la seguridad de nuestro país, incluida la protección de la población civil", ha aseverado. "Al apoyar al régimen neonazi liderado por (Volodimir) Zelenski, Japón se ve cada vez más involucrado en el conflicto en torno a Ucrania", recoge el texto.
Rusia condena a entre 6 y 12 años a seis integrantes del movimiento antibélico Vesná
El Tribunal Urbano de San Petersburgo ha condenado a entre 6 y 12 años de cárcel a seis integrantes del movimiento antibélico Vesná (Primavera) que protagonizó masivas protestas contra la movilización decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre de 2022. Los seis imputados fueron acusados de "crear una organización extremista (...) que atentaba contra los derechos ciudadanos, instigación a desórdenes masivos, llamamientos contra la seguridad del Estado, difusión de noticias falsas sobre el Ejército".
Rusia compensará a los deportistas que no pudieron competir en los Juegos de Invierno
El Comité Olímpico Ruso (COR) ha decidido compensar económicamente a los 116 deportistas rusos que no pudieron participar en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados el mes pasado en Milán. El presidente del COR y a la sazón ministro de Deportes, Mijaíl Degtiariov, ha asegurado que recibirán dinero aquellos que "no pudieron acudir a los Juegos debido a decisiones políticas tramposas", informan las agencias locales.
Degtiariov ha subrayado que Moscú hace todo lo posible para que los deportistas rusos puedan participar en un futuro en torneos internacionales con su bandera e himno. Finalmente, sólo trece deportistas rusos compitieron en los Juegos celebrados en Milano Cortina, donde lograron una única medalla de plata de manos de Nikita Filippov.
Ucrania alcanza la mayor planta petrolera de Rusia en la región de Crimea
El Ejército ucraniano asegura haber alcanzado una planta petrolera en la región de Crimea, ocupada por Rusia. Según el comandante de la brigada de drones, Robert Brovdi, en un comunicado recogido por Reuters, las fuerzas ucranianas han alcanzado la terminal de Feodisia, la planta más grande de la península, con un papel fundamental en la distribución de combustible a las tropas rusas desplazadas a esta península.
El Kremlin confía en que la tregua en Irán acelere la reanudación del diálogo a tres con EEUU y Ucrania
El Kremlin ha señalado que espera que la tregua de dos semanas en Irán sirva para reanudar en un futuro próximo las conversaciones a tres con Washington y Kiev. "Esperamos que en un futuro próximo tengan más tiempo y más oportunidades para reunirse en un formato trilateral", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en relación a Estados Unidos, ocupado, ha remarcado, en las últimas semanas con la "cuestión iraní", según recoge la agencia TASS.
La última vez que se reunieron fue a mediados de febrero en Ginebra, donde, según apuntó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se alcanzaron acuerdos de carácter militar que no precisó, pero se mantuvieron las diferencias en cuestiones como la autonomía de los territorios del este ocupados por Rusia y el control de la central nuclear de Zaporiyia.
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