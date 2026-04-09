Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania celebra la reapertura de Ormuz y pide forzar también a Rusia a un alto el fuego

Alemania denuncia también el jaqueó de miles de rúters domésticos a nivel global

Los servicios secretos alemanes han afirmado también que la inteligencia militar rusa ha atacado "miles" de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar a cabo labores de ciberespionaje, según ha revelado una investigación conjunta con el FBI estadounidense, el SBU ucraniano y varias agencias europeas. La germana Agencia para la Protección de la Constitución (BfV) ha indicado en un comunicado que se ha puesto en contacto con quienes operaban los rúteres atacados y les ha sensibilizado con recomendaciones para incrementar la seguridad de los dispositivos, que en muchos casos han sido reemplazados. "En casos aislados se pudo confirmar ya que habían sido comprometidos por APT28", ha reclacado la BfV.

Los servicios de inteligencia alemanes han recordado que a este grupo de jáqueres vinculado al GRU se le atribuyen diversos ciberataques contra objetivos germanos, entre ellos contra la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag en 2015, contra la sede del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en 2023 o contra el sistema de control del tráfico aéreo en 2024.