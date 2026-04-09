Guerra en Irán, en directo: última hora | La tregua peligra por el ataque de Israel en el Líbano

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. 'In extremis', EEUU e Irán han firmado un alto el fuego de dos semanas después de que el presidente estadounidense amenazara con hacer desaparecer la civilización persa.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán comparte recomendaciones para que los buques eviten las minas en Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió este jueves un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, aceptase el plan de diez puntos presentado por Teherán y comenzase un alto al fuego de dos semanas entre ambos países. Debido a la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, y "ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque" en la zona, la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes, indicó que los buques que transiten el estrecho "deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito" por esta estratégica vía. Según indicaron medios persas, se establecerá una ruta de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso, ambas conforme a un mapa que Tasnim compartió en Telegram.

Negociaciones de paz Así, el responsable norteamericano ha aclarado que "lo que está ocurriendo" en estos momentos es que Estados Unidos quiere "enviar a los negociadores a Pakistán y participar de buena fe en la negociación", aunque "algunos locos en los márgenes de la sociedad iraní filtren información de forma anónima, ya sea con fines propagandísticos porque se sienten avergonzados o porque no les gusta lo que ha pasado". Por otra parte, Vance se ha referido al estratégico estrecho de Ormuz, cuyo "paso seguro" pero controlado ha sido anunciado este martes por las autoridades iraníes, para señalar que han estado "observando un aumento del tráfico" por este punto que permanecía bloqueado por Irán tras la escalada de hostilidades desatada a finales de febrero. "Creemos que estamos viendo indicios de que los estrechos están empezando a reabrirse", ha anotado el vicepresidente aludiendo a una bajada en los mercados del petróleo y del gas. No obstante, ha recalcado, si Irán ofrece reabrir los estrechos y ello no ocurre, Trump no cumplirá con sus condiciones.

Vance señala que sería una "tontería" que Irán deje caer las negociaciones por los ataques contra Líbano El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha considerado este miércoles que sería "una tontería" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades contra Líbano, a manos de Israel, al tiempo que ha reiterado que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán. "Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía a Líbano y, simplemente, no era así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca dimos a entender que fuera a ser así", ha remarcado en declaraciones a los medios agregando que sería una "tontería", aunque también "elección de Irán", permitir que "esta negociación se venga abajo en un conflicto en el que están siendo duramente criticados por lo de Líbano, que no tiene nada que ver con ellos". Atribuyendo esta coyuntura en la cual mientras Israel y la Casa Blanca aseguran que Líbano estaba excluido del acuerdo, mientras que las autoridades paquistaníes, mediadoras en las negociaciones, dicen lo contrario, a "un malentendido legítimo", Vance ha considerado que existe "mucha propaganda malintencionada y mucha mala fe en las negociaciones".

Irán dice que limitará a 12 los buques que pasen cada día por Ormuz Irán ha informado a los mediadores de que limitará el número de barcos que cruzan el Estrecho de Ormuz a alrededor de 12 por día e impondrá peajes bajo el alto el fuego, según el WSJ. Esto representa un cambio drástico con respecto a las declaraciones de anoche del presidente Trump, quien afirmaba una "apertura completa" del estrecho de Ormuz. Estados Unidos sigue presionando públicamente por un estrecho libre y abierto, pero Irán "no muestra disposición para relajar su control". La tregua está en peligro.

Más de 250 muertos y 1.100 heridos por la ola de ataques de Israel en Líbano tras el anuncio de tregua Más de 250 personas han muerto y más de 1.100 han resultado heridas este miércoles en Líbano a causa de la última oleada de bombardeos de Israel, han indicado las autoridades libanesas, después que el Ejército israelí asegurara haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país. La Defensa Civil libanesa ha confirmado que el número total de muertos asciende a 254, mientras que otras 1.165 personas han resultado heridas. Por regiones, Beirut acumula la mayor cantidad de muertes, un total de 92 y otros 742 heridos, mientras que en los suburbios de la capital se han registrado 61 muertes y 200 heridos. En otras regiones como en Balbeek o Nabatiye han muerto 18 y 28 personas, respectivamente. Asismismo, en Sidón han sido 12 los ciudadanos muertos y otros 56 los heridos por los ataques israelíes, según un comunicado difundido en redes sociales. El Ministerio de Sanidad libanés había indicado anteriormente que el balance de víctimas se situaba en 112 muertos y 837 heridos, si bien precisó que se trataban de cifras preliminares mientras los servicios de emergencias siguen llevando a cabo tareas de rescate.

Irán e Israel amenazan con reanudar las hostilidades La tregua entre Irán y Estados Unidos parece al borde del colapso este miércoles por la noche después de que Teherán e Israel amenazaran con reanudar las hostilidades. Pakistán, mediador en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, llamó este miércoles a las partes a la "moderación" después de que Israel bombardeara masivamente Líbano y de que Irán atacara de nuevo varios países del Golfo. "Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz", afirmó en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, cuyo país acogerá negociaciones entre Irán y Estados Unidos el viernes. Según la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump enviará a Islamabad a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno. Una de las primeras consecuencias del anuncio de la tregua se vio en el estrecho de Ormuz, una estratégica vía marítima que Irán mantenía cerrada desde el inicio de la guerra y que reabrió este miércoles.

EEUU, entre la tregua o la guerra de Israel Estados Unidos debe elegir entre continuar la guerra a través de Israel o un alto el fuego, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Irán , Abbas Araghchi , en una publicación en las redes sociales. Ambas opciones no pueden coexistir, mantiene Irán. Y el Líbano entra en el acuerdo de paz según Irán, algo que ha desmentido la Casa Blanca.

El número de buques en tránsito en Ormuz aumenta levemente Los últimos datos apuntan a que un total de 11 buques están transitando en estos momentos por el estrecho de Ormuz. Eso supone apenas el 18% de lo que sería normal.

El petróleo Brent baja un 13% con el alto el fuego en Irán, hasta los 95 dólares El precio del barril de Brent de entrega en junio de 2026, el de referencia en Europa, cotiza este miércoles en los 95 dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 13% con respecto al cierre de ayer martes (109,27 dólares), antes del alto el fuego en Irán. En la sesión de hoy, tras abrir a la baja ya en los 95 dólares, el barril marcó su mínimo diario en los 90,40 y su máximo en los 96,27 dólares. De esta manera, el precio del Brent baja un 9% en la última semana. Con ello, el barril sube más de un 50% con respecto a los 61,92 dólares de cierre de 2025, año en que registró un descenso del 17%, el tercero consecutivo tras las caídas del 3% del 2024 y del 6% de 2023, tras subir un 5% en 2022, cuando se inició la guerra en Ucrania.