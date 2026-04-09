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Guerra en Oriente Próximo

Fotos | Así se ha vivido el bombardeo de Israel en el Líbano pese al alto el fuego entre Irán y EEUU

DIRECTO | Última hora de la guerra en Irán

Israel intensifica durante la noche sus ataques contra el Líbano

Israel intensifica durante la noche sus ataques contra el Líbano

Israel intensifica durante la noche sus ataques contra el Líbano / Marwan Naamani /dpa / EUROPA PRESS / VÍDEO: ATLAS

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El alto el fuego alcanzado entre EEUU e Irán durante la noche del martes con la intermediación de Pakistán fue desoído por completo por el Gobierno de Binyamin Netanyahu. Con el argumento de que el Líbano quedaba al margen de esa negociación y de que la lucha contra Hamás seguía sin tregua, Israel ha incrementado en las últimas horas los ataques contra el país vecino.

Israel intensifica sus ataques contra el Líbano

Israel intensifica sus ataques contra el Líbano

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Columnas de humo sobre Beirut, tras un ataque de Israel. / DYLAN COLLINS / AFP

Las imágenes de los bombardeos acometidos por el Ejército israelí contra diversos enclaves libaneses muestran la contundencia con que se han producido las acometidas. En ellos han fallecido más de 100 personas y decenas de edificios han quedado reducidos a runas. Como respuesta, Hezbolá ha retomado los ataques contra el norte de Israel a lo largo de la madrugada de este jueves.

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