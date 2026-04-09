Argentina deja de proteger sus glaciares para promover la actividad minera, uno de los sueños de Milei

Dos de cada tres argentinos rechazan la gestión del presidente Javier Milei, de acuerdo con una reciente encuesta de la consultora Zuban-Córdoba. La desaprobación en las calles, seis meses después del triunfo de la ultraderecha en las elecciones parlamentarias no tiene por ahora efectos en el Congreso. En medio de protestas de organizaciones ambientales, e indiferentes al enorme cartel de Greenpeace que pedía a los diputados no "traicionar" a la sociedad, la Cámara baja sancionó una controvertida ley de glaciares que deja de proteger esas zonas como reservorios estratégicos de agua. La oposición y los ecologistas se preparan para continuar las discusiones en los tribunales, como ocurre con la reforma de la ley laboral, prácticamente detenida en su aplicación.

El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) había contabilizado ocho años atrás unos 17.000 cuerpos de hielo en una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados. La ley de 2010 regulaba en ese extenso territorio la actividad extractiva. A partir de la nueva normativa deja de estar prohibido el acceso de las empresas mineras que, para los hermanos Milei, deben convertirse en uno de los motores de la recuperación económica en un país donde han cerrado más de 22.000 empresas desde diciembre de 2023. Karina Milei estuvo presente en el recinto durante el debate y bajo su mirada los legisladores de La Libertad Avanza obtuvieron una victoria que solo fue posible con el respaldo del PRO, la derecha tradicional, y la Unión Cívica Radical (UCR), formaciones menores y partidos provinciales interesados en la explotación lindante a la cordillera de los Andes. Para atraer las inversiones, Milei las ha tentado con importantes beneficios fiscales, aduaneros e incluso la posibilidad de girar los dividendos a sus casas matrices sin limitaciones.

En virtud de la reforma, la protección ambiental se debilita de manera inequívoca. El texto establece que regirá "hasta tanto" las provincias que contienen glaciares verifiquen el eventual daño de la actividad minera. Pero ese "hasta tanto" se ha convertido en una fórmula retórica de poca utilidad, de acuerdo con los especialistas. "El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra", dijo el oficialista Nicolás Mayoraz, al defender la propuesta que deja a equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o un ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica.

Reacciones

"No tengo ningún problema en decirlo: las mineras, redactaron esta ley", respondió el diputado Maximiliano Ferraro, de la centrista Coalición Cívica. "Es importante el desarrollo minero siempre que sea compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio". La diputada de izquierdas Myriam Bregman habló de "un verdadero proyecto de saqueo". El peronista Juan Grabois trajo al recinto la figura de Yiya Murano, una asesina serial que décadas atrás invitaba a tomar el té a sus conocidas y las envenenaba. La ley, señaló, "es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa". La ultraderecha "piensa que la Tierra es plana y quiere sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo".

Otro triunfo

El oficialismo tuvo una victoria añadida porque pudo frenar los intentos opositores de tratar dos temas sensibles para el Gobierno, el 'criptogate', que golpea directamente a los hermanos Milei, y las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito de su portavoz y jefe de ministros, Manuel Adorni. El hombre que solía hablar en nombre del anarcocapitalista, con frases por lo general hirientes o descalificadoras hacia los periodistas en las ruedas de prensa, se mantiene en silencio desde hace un mes. El aumento de su patrimonio, gracias al préstamo de dinero de pensionadas que aseguran no conocerlo, es uno de los motivos que explican el derrumbe de la imagen presidencial.

De acuerdo con el portal La Política Online, una encuestadora que trabaja con el Gobierno "marcó un desplome de la imagen positiva de Milei al 24%, el peor registro de su vida como político". El caso Adorni le hizo perder seis puntos al presidente el último mes y "el establishment ya empieza a apostar" por la senadora Patricia Bullrich para 2027.

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El cambio en los sondeos se debe fundamentalmente a la situación económica. La cuenta de Milei en Instagram se llena de mensajes de exvotantes decepcionados. Zuban Córdoba consigna en su encuesta que cerca del 60% de las personas consultadas admiten que su situación económica personal empeoró en los últimos 12 meses. La preocupación más acuciante es que aseguran no llegar a fin de mes con el dinero, lo que las lleva a contraer deudas. El número de entrevistados que no tienen expectativas en el futuro es incluso mayor. Por el momento, el Congreso no es la caja de resonancia de ese malestar.