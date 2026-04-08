La UE se ofrece para apoyar las negociaciones que deben devolver la estabilidad a Oriente Medio

Los líderes de la Unión Europea han celebrado este miércoles el acuerdo para un alto el fuego, alcanzado de madrugada, entre Estados Unidos e Irán, que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz, y se han ofrecido a apoyar las negociaciones para devolver definitivamente la estabilidad a la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este miércoles podría desaparecer "toda una civilización", pero los europeos se han despertado con una tregua de dos semanas. Washington se compromete a frenar los bombardeos, a cambio de que Teherán desbloquee el paso por Ormuz.

"Celebro el alto el fuego de dos semanas acordado anoche entre Estados Unidos e Irán. Promueve una desescalada muy necesaria", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en redes sociales. Un mensaje que han replicado buena parte de los líderes del bloque, que han destacado además el papel de Pakistán como mediador.

"Agradezco a Pakistán y a todas las demás partes involucradas en la facilitación de este acuerdo", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Tanto el propio Costa como Von der Leyen o el canciller alemán, Friedrich Merz, han pedido, sin embargo, seguir trabajando para lograr una solución definitiva al conflicto.

"El objetivo ahora es negociar una solución definitiva para poner fin a la guerra", ha dicho Merz. Una solución que pasaría por un plan de 10 puntos presentado por Irán que Trump considera "una base viable sobre la que negociar".

La UE como mediadora

La Unión Europea se ha ofrecido para apoyar los esfuerzos diplomáticos de los países de la región para zanjar el conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel hace poco más de un mes. Para la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el alto el fuego es "un paso atrás tras semanas de escalada".

La tregua, ha asegurado Kallas, "crea una oportunidad crucial para reducir las amenazas, detener los misiles, reanudar el transporte marítimo y abrir un espacio para la diplomacia que conduzca a un acuerdo duradero". En ese espacio depende en gran medida de la mediación de Pakistán.

Kallas ha asegurado en una publicación en redes sociales que está en contacto con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar. "La puerta a la mediación debe permanecer abierta, ya que las causas subyacentes de la guerra siguen sin resolverse", ha dicho la alta representante comunitaria. "La UE está dispuesta a apoyar estos esfuerzos y mantiene contacto con sus socios en la región", ha añadido.

El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos no afecta, sin embargo, a la invasión del Líbano por parte de Israel. Mientras Teherán y Washington llegaban a un acuerdo, el ejército israelí intensificaba sus bombardeos en la zona, extendiendo sus operaciones en el sur del país.

Alivio para los mercados

Los europeos se han mantenido al margen de una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero sí han sufrido de manera directa sus consecuencias. El cierre del estrecho de Ormuz ha supuesto un repunte sustancial de los precios de la energía en Europa, especialmente del petróleo.

Aunque Bruselas aseguraba que Europa no tenía un problema de suministro, al menos de momento, la Comisión Europea se preparaba para el peor escenario posible ante la intensificación del conflicto y las amenazas de Trump. La tregua alivia la presión sobre los mercados de la energía. La reapertura del estrecho será clave.

El comisario de energía, Dan Jorgensen, advirtió hace unas semanas que aunque la guerra acabara mañana, los daños por los bombardeos a las infraestructuras energéticas eran tan importantes que las consecuencias se alargarían en el tiempo. "No debemos hacernos ilusiones de que las consecuencias de esta crisis para los mercados energéticos serán pasajeras, porque no lo serán", advirtió.

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La duda ahora es si la Comisión Europea presentará el paquete de medidas para aliviar los efectos de la crisis que anunció, o esperará hasta ver cómo evoluciona la situación. Sobre la mesa, Bruselas puso la posibilidad de racionar el petróleo, rebajas fiscales, ayudas de Estado o compras conjuntas para reducir los costes. Aunque en último término, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que la mejor manera de afrontar la crisis es reducir las dependencias apostando por las energías renovables.