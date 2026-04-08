Guerra en Irán
Trump dice que EEUU ayudará a descongestionar el estrecho de Ormuz
El mandatario estadounidense insta a Teherán a empezar su "proceso de reconstrucción" y afirma que esta nueva etapa en la región podría devenir en la "edad dorada de Oriente Medio"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto el fuego de dos semanas con Irán.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reafirmó que habrá "muchas acciones positivas" y que se "hará mucho dinero", sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones. Tras el anuncio de un acuerdo de cese de hostilidades con Irán, Teherán aseguró que durante las dos próximas semanas habrá "paso seguro" a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica.
"Un gran día para la paz mundial", empezó Trump en su mensaje. El mandatario insistió en que podrán hacer acopio de "todo tipo de suministros" y que EEUU se "quedará por ahí" para asegurarse de que "todo va bien", de nuevo sin especificar a qué se refiere. Además, el republicano valoró que Irán ya puede empezar su "proceso de reconstrucción" y que esta nueva etapa en la región podría devenir en la "edad dorada de Oriente Medio".
La noticia del acuerdo temporal y de las negociaciones que iniciarán el 10 de abril en Islamabad, Pakistán, han provocado subidas pronunciadas en las bolsas asiáticas y la caída abrupta del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares el barril.
Sin embargo, no se conoce con detalle cómo operará el paso por el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas de alto el fuego, ya que Trump asegura que se ha abierto completamente mientras que Irán dice que cualquier cruce deberá coordinarse con Teherán.
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