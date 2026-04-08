Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El opositor Jodorkovski alerta de que la propaganda rusa es "peor que el arma nuclear"
El opositor ruso Mijaíl Jodorkovski advirtió este martes en Madrid de que la propaganda de su país es "un arma peor que el arma nuclear", tras lo que llamó a priorizar la paz como única vía para terminar la guerra en Ucrania y frenar una posible escalada de conflictos entre Rusia y Occidente en los próximos años. Durante el diálogo "Rusia después de Putin: escenarios para la oposición y el futuro del régimen", celebrado en la Fundación Rafael del Pino, Jodorkovski subrayó que la propaganda constituye "una fuerza terrible" capaz de moldear a la sociedad hasta el punto de justificar la guerra. El exmagnate defendió que las personas que la consumen deben ser entendidas como "víctimas", mientras que los responsables "tienen nombre y apellidos". En este sentido, insistió en que el uso político de la amenaza nuclear queda eclipsado por el impacto de la propaganda: "No puedes culpar a quienes han sido contagiados por ella", afirmó al compararla con una enfermedad que se propaga en la sociedad.
Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio
El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, admitió este martes haber hablado "sobre la paz" con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de que un medio estadounidense revelara una conversación en la que se puso al entero servicio del mandatario. "Es verdad. Hablé con el presidente ruso sobre acabar con la guerra y organizar una cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia en Budapest", dijo Orbán en una respuesta en la red social X a un mensaje del primer ministro polaco, Donald Tusk. "¿Qué has hecho tú por la paz?, preguntó Orbán a Tusk en X. En su mensaje, el mandatario polaco dijo que el líder húngaro se puso al completo al servicio de Putin, en referencia a la filtración de la agencia de noticias Bloomberg. Durante una llamada telefónica el pasado octubre, Orbán habría dicho que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar al presidente ruso.
Ucrania cifra en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes en el sur del país
Las autoridades ucranianas han cifrado en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes sobre varias localidades del sur del país, entre ellas Nikopol, donde un dron ha impactado en un autobús, matando a cuatro personas. "En el sur, los rusos han sembrado el terror contra la población local pacífica", ha denunciado el portavoz de las Fuerzas Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, que a su vez ha destacado que al menos estos ataques han dejado 49 heridos. "Esta es la cifra más alta de los últimos tiempos", ha remarcado. Voloshin ha detallado que los ataques han estado cayendo en las provincias de Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia --donde se ha registrado la muerte de una persona-- y Jersón, en donde un proyectil ruso ha matado a otras cuatro.
Al menos 16 cameruneses mueren combatiendo en el frente ruso de la guerra de Ucrania
Al menos 16 ciudadanos cameruneses murieron combatiendo por el bando ruso en la guerra de Ucrania, según confirmaron las autoridades rusas al Gobierno de Camerún, mientras aumentan las informaciones sobre africanos reclutados por Moscú. "Acusando recibo de su nota verbal (...) del 5 de marzo de 2025, por la cual ustedes (la Embajada de Rusia en Camerún) informaban de la muerte de dieciséis (16) militares contratados de nacionalidad camerunesa que prestaban servicio en la zona de operaciones militares especiales", como Moscú se refiere a su ofensiva en Ucrania, reza una carta del Ministerio camerunés de Asuntos Exteriores fechada este lunes y dirigida a la misión rusa.
Un tribunal ruso condena a 17 años de cárcel al ex 'número dos' de la región de Kursk por un caso de corrupción
Un tribunal ruso ha condenado este martes al ex vicegobernador de la región de Kursk, Alexei Dedov, a 17 años de prisión y a una inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 12 años por un caso de corrupción relacionado con la construcción de fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera con Ucrania, por el que el exgobernador regional Alexei Smirnov también recibió en la víspera una pena similar. Dedov, que permanecerá en un penal de máxima seguridad, tendrá que pagar asimismo una multa de 450 millones de rublos (casi cinco millones de euros) después de que el tribunal de distrito de Leninski de Kursk lo haya declarado culpable de dos cargos por soborno en virtud del artículo 290 del Código Penal ruso.
Los ataques en Ucrania y Rusia dejan 12 muertos, entre ellos dos niños
Los bombardeos de este martes en Rusia y en Ucrania dejaron al menos 12 personas muertas, en un conteo que incluye a dos niños. En territorio ucraniano, en la ciudad de Nikopol, en el centro-este de Ucrania, un ataque ruso con dron contra un autobús mató al menos a cuatro personas y dejó 16 heridos, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Cuando ese terror contra los seres humanos y la vida continúa cada día, bloquear nuevas sanciones contra Rusia, intentar debilitar las sanciones o negociar con Rusia sería indecente", afirmó Zelenski en sus redes sociales. En Jersón, una ciudad del sur de Ucrania, los bombardeos rusos del martes por la mañana mataron a cuatro personas, incluidas tres de entre 60 y 72 años, y dejaron siete heridas en una zona residencial, según informó el jefe de la administración regional, Oleksandr Prokudin. Más temprano, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este de Ucrania), los bombardeos rusos mataron a un niño de 11 años e hirieron a tres personas en la localidad de Pokrovska, según el gobernador ucraniano, quien añadió que otras dos personas habían resultado heridas en un ataque ruso en Pavlograd.
Vance acusa a la UE de intervenir en las elecciones de Hungría porque no le gusta Orbán
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acusó este martes en Budapest "a los burócratas" de la Unión Europea (UE) de intervenir en las elecciones legislativas de Hungría este domingo porque "no les gusta" el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán. "Lo que ha sucedido en este país es el peor ejemplo de la intervención extranjera que he oído o leído jamás", afirmó Vance en rueda de prensa tras entrevistarse con el mandatario húngaro. Según el vicepresidente, "la intervención de los burócratas de Bruselas es indigna" y se debe a que "no les gusta el líder electo de Hungría". Además, acusó a la UE, a la que Hungría pertenece desde 2004 y de la que ha recibido decenas de millones de euros en fondos desde entonces, de querer "dañar la economía de Hungría". "No quiero decirle a los húngaros cómo tienen que votar (este domingo)", dijo Vance, al tiempo que agregó que eso es justamente lo que pide también a los burócratas de Bruselas.
Al menos tres muertos y cinco heridos en bombardeos rusos en zonas residenciales de Jersón
Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en ataques rusos en el distrito de Korabelni, en el sur de la ciudad de Jersón, según han denunciado las autoridades ucranianas. "Alrededor de las 10.50 horas, los ocupantes abrieron fuego contra una zona residencial. Como resultado de los ataques, una mujer de 72 años, otra de 71 y un hombre de 60 años sufrieron heridas incompatibles con la vida", ha informado el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin. Asimismo, ha informado de que tres personas han resultado heridas, dos mujeres de 71 y 57 años y un hombre de 72 años que han tenido que recibir atención médica en un hospital de la ciudad.
Escalan a cuatro los muertos en el ataque ruso contra un minibús
La cifra de víctimas en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, a consecuencia de un ataque ruso con un dron de visión remota contra un microbús de transporte público, ha aumentado a cuatro según el balance ofrecido en su cuenta de X por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
El jefe del Estado ucraniano ha condenado los ataques deliberados de Rusia contra civiles en zonas cercanas al frente y ha criticado que se estén levantando algunas sanciones contra Moscú mientras las fuerzas del Kremlin siguen matando a gente de esta forma, en referencia a la aprobación por EEUU de una moratoria a las sanciones contra el petróleo ruso para contener la subida de precios por la guerra contra Irán. Zelenski también ha hecho referencia a los llamados "safaris" contra civiles que Rusia lleva a cabo con drones en la parte bajo control de Kiev de la región de Jersón, en el sur de Ucrania.
Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, volverá a acudir en mayo a Moscú al 'Día de la Victoria'
El primer ministro de Eslovaquia, el populista prorruso Robert Fico, ha anunciado en sus redes sociales que acudirá el próximo 9 de mayo nuevamente a Moscú para las celebraciones del 'Día de la Victoria' que conmemora la victoria sobre el nazismo en 1945. "El 9 de Mayo, Día de la Victoria, estaré en Moscú, y en junio en Normandía (Francia), para recordar la importancia de la apertura de un segundo frente", ha asegurado el mandatario, que el año pasado fue el único líder de un país de la Unión Europea en acudir a esa celebración organizada por el régimen de Vladímir Putin. "Nunca faltarán las ocasiones de mostrar aprecio a los liberadores y gritar en favor de la paz", ha agregado Fico en el vídeo colgado en sus redes sociales.
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