Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio

Escalan a cuatro los muertos en el ataque ruso contra un minibús

La cifra de víctimas en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, a consecuencia de un ataque ruso con un dron de visión remota contra un microbús de transporte público, ha aumentado a cuatro según el balance ofrecido en su cuenta de X por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El jefe del Estado ucraniano ha condenado los ataques deliberados de Rusia contra civiles en zonas cercanas al frente y ha criticado que se estén levantando algunas sanciones contra Moscú mientras las fuerzas del Kremlin siguen matando a gente de esta forma, en referencia a la aprobación por EEUU de una moratoria a las sanciones contra el petróleo ruso para contener la subida de precios por la guerra contra Irán. Zelenski también ha hecho referencia a los llamados "safaris" contra civiles que Rusia lleva a cabo con drones en la parte bajo control de Kiev de la región de Jersón, en el sur de Ucrania.