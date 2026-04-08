Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpArtemis IIIránRenta 2025Imágenes LunaPete HegsethReal MadridBebé maltratadoEspaña-EgiptoLa SagreraHospital Sant PauElecciones AndalucíaBarcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio

Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski / PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  4. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  5. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  6. Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno
  7. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
  8. La AP-7 registra más de 15 kilómetros de retenciones en una operación retorno adelantada en Catalunya

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Orbán admite la conversación con Putin en la que se puso a su entero servicio

Directo | Israel acepta el alto el fuego entre EE.UU. e Irán pero niega que incluya el Líbano

Directo | Israel acepta el alto el fuego entre EE.UU. e Irán pero niega que incluya el Líbano

EEUU confirma la liberación de Shelly Kittleson, la periodista secuestrada hace una semana en Bagdad

EEUU confirma la liberación de Shelly Kittleson, la periodista secuestrada hace una semana en Bagdad

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado estará en Madrid el próximo 18 de abril

La opositora venezolana María Corina Machado estará en Madrid el próximo 18 de abril

Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán

Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán

Trump amenaza a Irán con una campaña de destrucción masiva: "Esta noche morirá toda una civilización"

Pakistán pide a Trump que extienda dos semanas su ultimátum a Irán

Pakistán pide a Trump que extienda dos semanas su ultimátum a Irán