Guerra de Irán, en directo: Israel acepta el alto el fuego entre EEUU e Irán pero niega que incluya el Líbano

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Las bolsas y el oro responden En el sector bursátil, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 5,1% hasta los 56.177,81 puntos, mientras que el Kospi surcoreano escaló un 5,71% hasta las 5.808,65 unidades. También operaron al alza las bolsas de Taipéi, Sídney, Hong Kong, Shanghái, Bombay, Bangkok, Manila, Yakarta, Singapur y Wellington. "A medida que se disipan los temores de una escalada de los combates, es probable que las compras tomen la delantera en el mercado japonés", señaló Tokai Tokyo Securities antes de la campana de apertura de la bolsa japonesa. El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de alto el fuego en Irán.

Trump augura una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría darse la "edad dorada de Oriente Medio" después de haber anunciado un acuerdo de alto el fuego con Irán durante dos semanas.

El petróleo cae por debajo de USD 100 y las bolsas asiáticas escalan tras tregua en Irán El petróleo se desplomó por debajo de los 100 dólares y las bolsas se dispararon este miércoles, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz. Al cierre de los mercados asiáticos, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 15,4% hasta los 95,59 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 13,3% hasta los 94,71 dólares. Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán, que ha actuado como mediador, con el fin de poner fin al conflicto.

EEUU e Irán claman "victoria" en la guerra tras acuerdo de tregua Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. Ambas partes dijeron haber ganado en el conflicto que empezó hace más de un mes y ha sacudido los mercados financieros del mundo y disparó los precios del petróleo. Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una "victoria total y completa". Irán también dijo que había ganado: "El enemigo sufrió una derrota innegable, histórica y aplastante en su guerra cobarde, ilegal y criminal contra la nación iraní", dijo en un comunicado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un "alto el fuego inmediato", según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Proceso de "reconstrucción" El mandatario insistió en que podrán hacer acopio de "todo tipo de suministros" y que EE.UU. se "quedará por ahí" para asegurarse de que "todo va bien", de nuevo sin especificar a qué se refiere. Además, el republicano valoró que Irán ya puede empezar su "proceso de reconstrucción" y que esta nueva etapa en la región podría devenir en la "edad dorada de Oriente Medio". La noticia del acuerdo temporal y de las negociaciones que iniciarán el 10 de abril en Islamabad, Pakistán, han provocado subidas pronunciadas en las bolsas asiáticas y la caída abrupta del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares el barril. Sin embargo, no se conoce con detalle cómo operará el paso por el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas de alto el fuego, ya que Trump asegura que se ha abierto completamente mientras que Irán dice que cualquier cruce deberá coordinarse con Teherán.

Trump dice que EEUU ayudará a descongestionar el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto el fuego de dos semanas con Irán. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reafirmó que habrá "muchas acciones positivas" y que se "hará mucho dinero", sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones. Tras el anuncio de un acuerdo de cese de hostilidades con Irán, Teherán aseguró que durante las dos próximas semanas habrá "paso seguro" a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica. "Un gran día para la paz mundial", empezó Trump en su mensaje.

A partir del 10 de abril Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas la noche del martes en Washington, madrugada en Teherán e Israel, con el objetivo de negociar un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por la República Islámica. Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del 10 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán. Sharif, que anunció que el cese de las hostilidades entró en vigor inmediatamente después del anuncio, también afirmó que este acuerdo temporal incluye todas las partes del conflicto, entre los cuales se cuenta el Líbano. El escenario de la guerra en Líbano empezó con el ataque del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, contra Israel como represalia al ataque conjunto de Washington y Tel Aviv sobre la República Islámica el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre contra el Líbano que ha provocado más de 1.500 muertos y 4.800 heridos.

Israel acepta el alto el fuego entre EEUU e Irán pero niega que incluya el Líbano El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto. En un mensaje difundido por la Oficina del Primer Ministro, Israel aseguró que "apoya la decisión" de Trump de poner alto a los ataques bajo la condición de que Irán "abra inmediatamente los estrechos" y cese sus bombardeos en la región. El comunicado agrega que este alto el fuego de dos semanas "no incluye al Líbano", pese a que anteriormente el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó todo lo contrario. El Gobierno israelí reitera que apoya que Irán no posea armas nucleares y no suponga una "amenaza terrorista" para Estados Unidos, Israel y los países árabes de la región y aclara que Washington les ha asegurado que sigue "comprometido" con este objetivo en las negociaciones.

El yuan, en su nivel más alto ante el dólar en más de tres años tras alto el fuego en Irán El yuan, la divisa nacional china, cotizaba hoy en su nivel más alto desde febrero de 2023 frente al dólar después de que Irán y Estados Unidos confirmasen un alto el fuego de dos semanas, lo cual reabrió el apetito de los inversores por el riesgo y presionó a la baja a la moneda estadounidense. Hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), la tasa 'onshore' -negociada en mercados nacionales- se situaba en torno a 6,8291 yuanes por cada dólar tras haber repuntado casi un 1 % a lo largo de la última semana. El Banco Popular de China (BPC, banco central) fijó su tipo de cambio oficial para este miércoles en 6,8680 yuanes por dólar, la tasa de mayor fortaleza para la divisa del gigante asiático desde abril de 2023, según Bloomberg. No obstante, ese medio matiza que los analistas esperaban que el BPC oficializase hoy una apreciación todavía más destacada, por lo que la decisión supone una señal de que la institución prefiere que las ganancias de su moneda se produzcan de forma más paulatina.