Corea del Norte lanza misiles balísticos: Japón presenta protesta formal y analiza la situación con aliados

Las autoridades de Japón han enviado este miércoles una nota de protesta a las autoridades de Corea del Norte para mostrar su rechazo al lanzamiento de misiles balísticos realizado tan solo horas antes por el país asiático hacia aguas del mar de Japón, también conocido como mar del Este.

El portavoz del Gobierno japonés, Minori Kihara, ha indicado que Tokio ya ha presentado una "enérgica protesta" ante Pyongyang a través de la Embajada del país en Pekín. "El Gobierno de Japón seguirá recopilando y analizando información en estrecha cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos", ha subrayado durante una rueda de prensa.

No obstante, ha descartado de momento que se hayan registrado daños en buques o aeronaves de la zona y ha confirmado que los misiles han caído en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Pionyang realiza el tercer lanzamiento de un misil balístico en menos de dos días / Agencias

Conversaciones con EEUU y Corea del Sur

Este mismo miércoles, las autoridades niponas han mantenido conversaciones telefónicas con representantes de Estados Unidos y Corea del Sur para abordar esta cuestión, sobre la que Corea del Norte no se ha pronunciado de momento.

"Tras el lanzamiento de Corea del Norte, se ha mantenido una consulta telefónica entre diplomáticos de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur sobre Corea del Norte. Participaron en la consulta Kengo Otsuka, asesor de la Oficina de Asuntos Asiáticos y Oceánicos del Ministerio de Exteriores de Japón; Baek Yong Jin, director general de la Oficina de Política de la Península Coreana del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur; y David Wilezol, de la Oficina de Asuntos para Asia Oriental y el Pacífico.

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Las tres partes han reafirmado que los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte "violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU" y han instado a Corea del Norte a "cesar tales acciones provocadoras que amenazan la paz y la seguridad regionales e internacionales".