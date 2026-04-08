Fue condecorada
Una estatua para Magawa, la rata buscaminas más famosa de Camboya: salvó cientos de vidas
En su tiempo de servicio, limpió de explosivos una superficie de 225.000 metros cuadrados
Camboya inaugura una estatua en honor de Magawa, la rata más conocida del país tras detectar cientos d eminas antipersona. Pese a que murió en 2022 con ocho años, el país ha querido recordar a este animal que salvó tantas vidas durante cinco años de su vida.
En su tiempo de servicio, Magawa limpió de explosivos una superficie de 225.000 metros cuadrados en zonas de Camboya afectadas por las bombas y minas abandonadas, lo que ha ayudado a los lugareños a recuperar sus actividades sin miedo a morir o ser amputados.
Primera rata condecorada
El trabajo de esta rata gigante africana, nacida en Tanzania en 2013, fue reconocido en septiembre de 2020 por la organización PDSA (siglas de People's Dispensary for Sick Animals), que premia a los animales por su valentía y devoción, al otorgarle una medalla dorada. Este reconocimiento la convirtió en la primera rata en recibir un galardón así en los 77 años de historia de PDSA y compartir la gloria con numerosos perros, algunos caballos, palomas y un gato. Y ahora dan un paso más con esta estatua.
Magawa se jubiló tras cinco años de trabajo en los que su olfato le ha permitido encontrar más de 100 minas y bombas sin estallar en el segundo país más afectado por este tipo de armas después de Afganistán. Y acabó muriendo en 2022. "Magawa se encontraba en buena salud y empleaba la mayoría de su tiempo jugando con su habitual entusiasmo. A medida que se acercaba el fin de semana parecía más lenta y dormía más, al mostrar menos interés por la comida en sus últimos días", apuntó em 2022 en un comunicado la oenegé encargada de su adiestramiento y cuidado.
Tres millones de minas
Camboya es el segundo país más afectado por las minas terrestres en el mundo después de Afganistán, y se cree que se colocaron hasta 6 millones durante los conflictos armados que asolaron el país entre 1975 y 1998, de las que 3 millones aún no han sido localizadas.
Las minas antipersona han causado alrededor de 64.000 víctimas en el país, que tiene el mayor número de amputados por ellas per cápita del mundo: más de 40.000 personas para una población de 16 millones de habitantes.
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