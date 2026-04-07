Investigación
Un muerto y varios heridos tras chocar un tren de alta velocidad con un camión militar en Francia
El convoy impactó contra el remolque de un vehículo militar, que estaba atravesando las vías, provocando la muerte del maquinista
Una persona ha fallecido y al menos otra decena resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, tras el choque de un tren de alta velocidad contra el remolque de un camión militar que quedó atascado en un paso a nivel entre las ciudades de Béthune y Lens, al norte de Francia.
Según varios medios locales, el accidente se produjo este martes sobre las siete de la mañana cuando el camión militar atravesó el paso a nivel y su remolque quedó atascado entre las vías, escasos minutos antes de que el tren TGV de alta velocidad alcanzase al vehículo, provocando la muerte del conductor del tren y varios heridos. Los más de 200 pasajeros que viajaban en este tren de alta velocidad con dirección a París han sido trasladados hasta una ciudad cercana.
El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, anunció que "viajará hasta el lugar con el director general de la SNCF, Jean Castex". El accidente, que también ha provocado daños en las vías, obligó a suspender el tráfico ferroviario en ambos sentidos entre Béthune y Lens.
La cuenta de TER Hauts-de-France también indicó que se cortó el suministro eléctrico en las líneas Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai. Sobre las 10:00, la compañía SNCF especificó que el servicio se vería gravemente afectado en las líneas de la zona de Lille-Lens durante al menos todo el día.
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