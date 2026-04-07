Milei publicó unos 1000 mensajes contra la prensa argentina el fin de semana molesto con las denuncias de escándalos

Javier Milei tuvo unas Pascuas en ascuas. Tan encendido estuvo que difundió casi 1000 mensajes contra el periodismo local en sus redes sociales. El diario 'La Nación' contabilizó esa "ametralladora" de invectivas e insultos contra medios y profesionales a los que acusó de conspirar contra el Gobierno de ultraderecha.

"La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en cuatro días, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos". El tiempo de conexión en X, medido a partir de la cantidad de interacciones, llegó, de acuerdo con 'La Nación', a 14 horas y 23 minutos durante el fin de semana pasado.

Tres casos de supuesta corrupción conviven pestos días en las pantallas argentinas, dominan las conversaciones públicas y explican "el frenesí de Milei" que han acompañado ministros, legisladores y propagandistas oficiales. "Marzo, mes fatídico para el Gobierno: multiplicó escándalos y agravó la crisis", señaló el portal 'Cenital'.

Más paro e inflación

Para Ignacio Fidanza, director de 'La Política Online', "el ego desbordado de los hermanos Milei y su entorno se cruza de mala manera con las horas bajas del modelo libertario". En el momento que crece el paro, cierran empresas y comercios y la inflación perfora los salarios, "nos enteramos que el jefe de los ministros, el más implacable y mordaz, era apenas otro trepador de la pirámide, un encandilado por los lugares más comunes del 'wanna be' argentino, que todo lo que quería era su casa en el country (urbanización de lujo) y vacaciones en Punta del Este".

Se trata de Manuel Adorni, portavoz también de un mandatario que se empeña en sostenerlo cuando no dejan de salir a luz situaciones comprometidas. "Lo que comenzó con un poco ético viaje de la mujer de Adorni a Nueva York en el avión presidencial terminó con una seguidilla de investigaciones judiciales sobre departamentos adquiridos en oscuras circunstancias y un estilo de vida que hace sospechar por tan veloz enriquecimiento", señaló el diario 'Clarín'.

Otras dos mujeres le prestaron presuntamente 100.000 dólares a Manuel Adorni para que se pudiera comprar una lujosa casa que no había incluido en su última declaración jurada. El jefe de ministros ya había "recibido" 200.000 dólares de otras dos pensionadas que aseguraron a 'La Nación' no conocer al funcionario. Una escribana, Adriana Nechevenko, certificó ambas adquisiciones. El fiscal Gerardo Pollicita la ha citado este miércoles en el marco de una causa contra Adorni por sospechas de enriquecimiento indebido.

El 'Adornigate' compite en los portales con el 'criptogate', la estafa por más de 100 millones de dólares con el activo digital $LIBRA que apunta directamente contra Milei y su hermana. La querella que encabeza Martín Romeo, uno de los damnificados por el timo, le entregó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una interpretación detallada de todos los hechos que derivaron en el tiempo y pidió que los hermanos sean interrogados, al igual que su jefe de ministros.

Nuevo frente de tormentas

A la par estalló otro escándalo. Los funcionarios más elocuentes en X del ministro de Economía, Luis Caputo, un grupo de diputados que predican a los cuatro vientos su condición de intachables combatientes de la casta política y hasta el encargado de la Oficina de la Presidencia que alega consagrarse a las desmentidas de 'fake news', forman parte de una lista que ha pedido jugosos créditos por miles de dólares al Banco Nación que querían privatizar.

Caputo intentó restarle dramatismo a esa lista de beneficiarios. "Le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios". El ejecutor del ajuste económico consideró que "no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral" en hacerlo. Leandro Massaccesi, brazo derecho de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tuvo que dimiti cuando se supo que estaba en la lista de los que se acercaron a una ventanilla del Banco Nación. Hasta allí fue también Lorena Villaverde, una diputada sobre la que pesan denuncias de nexos con el narcotráfico. Santiago Santurio, un legislador conocido por su activismo en contra del aborto, es parte también de ese grupo de deudores de la entidad estatal.

Malas noticias

La imagen positiva del ex tertuliano televisivo cayó siete puntos del segundo al tercer mes del año, pasando del 47% a un 40,3%, según un sondeo de la consultora privada Zentrix. El 59,7% de los entrevistados consideró a su vez que la situación económica del país es "negativa", un 12% más que en febrero.

Según otra consultora, Casa 3, un 24% de los argentinos piensa que el principal problema del presente es la economía. El segundo tema son los bajos salarios y, el tercero, la corrupción. "Habría que preguntarse si no hay una relación en todo esto, es decir, si la gente no se pone más quisquillosa con la corrupción cuando empieza a haber un problema económico que afecta sobre todo al salario y el empleo", señaló al respecto el analista político Carlos Pagni. El "Adornigate" aceleró el malestar social. "Hay cuestiones en que la única actitud tolerada por Milei y su hermana es la obsecuencia.

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No queda en claro por qué Adorni y sus andanzas quedan comprendidos en esta categoría. Los Milei se han desprendido de gente tan cercana y tan fieles como el exportavoz sin pensarlo dos veces que la actitud hacia Adorni sorprende y desconcierta aun a los iniciados en el micro mundo libertario. ¿Habrá un punto en el que el costo supere al beneficio? ¿Cuál es el beneficio? ", se preguntó 'Clarín'.