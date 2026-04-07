Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski vuelve a trasladar a Moscú una propuesta de tregua sobre la infraestructura energética

Estabilidad en Europa

A este respecto, el dirigente ucraniano también ha abordado la guerra de Irán y la violencia que azota Oriente Próximo, donde, ha destacado, Kiev "es un socio bienvenido y fuerte", aludiendo en concreto a la región del golfo Pérsico y señalando acuerdos en materia de defensa y economía con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. "Ucrania fue uno de los primeros países en adoptar una postura firme en apoyo de la región cuando comenzaron los ataques del régimen iraní, y lo hicimos de forma real y tangible", ha ensalzado al tiempo que ha reclamado que "se tengan en cuenta los intereses del pueblo iraní, para garantizar que todo se lleve a cabo con dignidad" en un proceso que persiga "una paz digna", algo que, según Zelenski, Kiev busca tanto para Ucrania como para los demás. "Se necesita estabilidad y paz en Europa, en Oriente Próximo y el golfo, así como en otras regiones de importancia mundial, para que el mundo no se enfrente a desafíos como los causados por mercados desestabilizados, un sector energético destruido, la interrupción de la navegación, la amenaza nuclear o la inseguridad alimentaria. Todas las naciones merecen seguridad", ha reivindicado.