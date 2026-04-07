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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski vuelve a trasladar a Moscú una propuesta de tregua sobre la infraestructura energética
Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Estabilidad en Europa
A este respecto, el dirigente ucraniano también ha abordado la guerra de Irán y la violencia que azota Oriente Próximo, donde, ha destacado, Kiev "es un socio bienvenido y fuerte", aludiendo en concreto a la región del golfo Pérsico y señalando acuerdos en materia de defensa y economía con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. "Ucrania fue uno de los primeros países en adoptar una postura firme en apoyo de la región cuando comenzaron los ataques del régimen iraní, y lo hicimos de forma real y tangible", ha ensalzado al tiempo que ha reclamado que "se tengan en cuenta los intereses del pueblo iraní, para garantizar que todo se lleve a cabo con dignidad" en un proceso que persiga "una paz digna", algo que, según Zelenski, Kiev busca tanto para Ucrania como para los demás. "Se necesita estabilidad y paz en Europa, en Oriente Próximo y el golfo, así como en otras regiones de importancia mundial, para que el mundo no se enfrente a desafíos como los causados por mercados desestabilizados, un sector energético destruido, la interrupción de la navegación, la amenaza nuclear o la inseguridad alimentaria. Todas las naciones merecen seguridad", ha reivindicado.
Confianza
"Es importante que nuestros socios nos escuchen al respecto y que sigamos avanzando de forma productiva en las negociaciones", ha solicitado a sus aliados ante lo que ha descrito como "un gran escepticismo sobre la diplomacia", pese a que "el resultado --y si hay un resultado-- depende de todos los participantes en el proceso diplomático". Además de pedir confianza en estas conversaciones, Zelenski también ha dado las gracias a "los socios que continúan ejerciendo presión" sobre Rusia con "sanciones apropiadas, la detención de buques petroleros y restricciones al suministro de equipos avanzados". "Si Rusia puede permitirse esta guerra, si puede financiarla, no elegirá la paz voluntariamente. Por eso es tan importante no disminuir la presión sobre el agresor", ha manifestado antes de apuntar que, ante el "estado frágil" de los mercados globales "debido a la situación sin resolver en torno a Irán", específicamente en torno al petróleo, países productores como Rusia "podrían ahora obtener mayores ingresos", y en el caso de Moscú, ha lamentado Zelenski, "todo" lo que gane con los altos precios del crudo en la actualidad "se destinará a esta guerra".
Zelenski vuelve a trasladar a Moscú una propuesta de tregua sobre la infraestructura energética
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes haber trasladado de nuevo a Rusia, a través de Estados Unidos, una propuesta de alto el fuego sobre la infraestructura energética, en medio de los reiterados ataques contra este tipo de instalaciones que los ejércitos de ambos países han venido intercambiando en las últimas semanas, en las cuales el dirigente ucraniano ya lamentó la falta de respuesta a otras ofertas similares. "Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, estaremos dispuestos a responder de la misma manera. Esta propuesta se ha transmitido a la parte rusa a través de la estadounidense", ha declarado el mandatario ucraniano en un discurso vespertino. Al hilo, ha afirmado estar trabajando en "la elaboración de documentos" junto a Washington, mientras Kiev "está preparando sus propuestas, reforzando el documento sobre garantías de seguridad", un elemento que ha definido como "la clave para el fin real de la guerra, para una paz duradera" y para "garantizar la confianza de la población en el proceso".
Ucrania intensifica los ataques de larga distancia contra Rusia
Ucrania redobla sus ataques de larga distancia contra territorio ruso mientras espera que se reanuden unas negociaciones a tres con Rusia y EEUU que llevan más de un mes paralizadas por la guerra de Irán.
Ucrania propuso a Rusia una tregua en los ataques contra objetivos energéticos, anuncia Zelenski
Ucrania transmitió a Rusia, a través de mediadores estadounidenses, una propuesta de tregua en los ataques contra objetivos energéticos, anunció este lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Si Rusia está dispuesta a dejar de atacar nuestro sector energético, nosotros estaremos dispuestos a responder de la misma manera", expresó Zelenski en un discurso. "Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ha sido comunicada a la parte rusa", añadió.
Rusia denuncia la cooperación armamentística entre Japón y Ucrania: "Esto no ayuda a resolver el conflicto"
El Gobierno de Rusia ha advertido este lunes de que la participación de empresas japonesas en la industria armamentística ucraniana pone en riesgo su seguridad nacional y prolonga aún más el conflicto, cuando se cumplen ya poco más de cuatro años desde la invasión rusa de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha denunciado que este acuerdo de colaboración, "claramente respaldado por las autoridades oficiales" japonesas, "es abiertamente hostil y perjudicial para los intereses de seguridad" de Rusia, "incluida la protección de la población civil". "Al apoyar al régimen neonazi de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski, Japón se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania, dañando aún más las relaciones con Rusia, que ya se habían deteriorado significativamente por las acciones de Tokio", ha afeado la portavoz.
Ucrania informa de nuevo ataque la terminal petrolera de Novorosíisk
El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de un nuevo ataque de sus fuerzas armadas contra la terminal petrolera del puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk que habría provocado "un incendio masivo" en el perímetro de la infraestructura. "Se está determinando la magnitud de los daños", dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucraniana en su página de Facebook sobre el ataque, que tuvo lugar en la madrugada del lunes. Según la misma fuente, también hubo otro ataque contra la ocupada península de Crimea en el que fue dañado un avión ruso Be-12 especializado en misiones de guerra submarina y patrullaje marítimo. Ucrania ha golpeado en repetidas ocasiones terminales de carga de petróleo del mar Negro y el mar Báltico que Rusia utiliza para exportar crudo. Kiev trata de socavar las capacidades de refinación, almacenamiento y exportación petrolera para reducir el combustible disponible para el Ejército y minar la venta de crudo fuera de sus fronteras, que es la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra rusa.
El suministro de misiles para Ucrania, en riesgo por la guerra en Oriente Próximo
La prolongación de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán amenaza con reducir o incluso detener los suministros estadounidenses de munición de defensa aérea a Ucrania, que busca por ello otras formas de asegurar los medios para interceptar los misiles rusos. "Nuestras reservas de misiles se están agotando. Necesitamos más misiles PAC-3 para poder repeler futuros ataques del agresor ruso", subrayó Dmitró, ingeniero jefe de un sistema de defensa aérea Patriot, en un video difundido por la Fuerza Aérea de Ucrania. Según los soldados, el sistema de fabricación estadounidense permitió interceptar más de 40 misiles balísticos durante la pasada campaña invernal de Rusia contra el sistema energético de Ucrania, pero podrían haber sido más "si hubiéramos tenido suficiente munición", afirmó Pavló, subcomandante de la unidad. Aunque Ucrania logró evitar el colapso de su infraestructura pese a los limitados suministros de munición, Rusia pretende atacar también en la primavera objetivos críticos, especialmente relacionados con el suministro de agua y el transporte, advirtió recientemente el presidente, Volodímir Zelenski.
Rusia acusa a Ucrania de un nuevo ataque al oleoducto KTK que lleva el petróleo a Europa
El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este lunes a Ucrania de un nuevo ataque a instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) y el incendio declarado en cuatro tanques de almacenamiento. "En la noche del 6 de abril, el régimen de Kiev, con el fin de desestabilizar el mercado mundial de hidrocarburos e interrumpir el suministro de productos petrolíferos a los consumidores europeos, atacó con drones de ataque de ala fija la terminal marítima (del KTK) en Novorossísk", señala el comunicado castrense. Según los militares rusos, se trata de un "ataque deliberado" a una empresa internacional de transporte de petróleo con el fin de "infligir el máximo daño económico a sus accionistas: compañías energéticas de Estados Unidos y Kazajistán".
Ucrania alcanza una fragata portamisiles rusa en el mar Negro
Un ataque con drones ucraniano ha alcanzado en el puerto del mar Negro de Novorosíisk una fragata rusa con capacidad para transportar y disparar 8 misiles de crucero y 24 misiles antiaéreos, según informó en su canal de Telegram el jefe de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi, más conocido como Madyar. El militar ucraniano dijo que la fragata en cuestión lleva por nombre 'Almirante Grigorovich'. Los marinos rusos a cargo de la fragata intentaron derribar el ataque ucraniano con los propios misiles antiaéreos que llevaba la fragata, que no pudo evitar, sin embargo, ser alcanzada, según Madyar.
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