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Guerra en Irán, última hora en directo: Israel ataca Teherán en una nueva ofensiva conjunta con Estados Unidos
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Proyecto sobre Ormuz ante la ONU
Según el sitio de noticias estadounidense Axios, los intermediarios, en particular Pakistán, proponían un alto el fuego de 45 días, que debía permitir negociaciones antes de llegar a un acuerdo para detener la guerra. En el frente diplomático, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberá pronunciarse este martes sobre un proyecto de resolución relativo a la navegación en el estrecho de Ormuz.
Daños en infraestructuras
El ejército israelí reivindicó una "oleada" de ataques destinados a "dañar" infraestructuras "en Teherán y en otras regiones de Irán". Informó al mismo tiempo que sus defensas aéreas estaban en acción para interceptar misiles procedentes de Irán. La guerra, desencadenada el 28 de febrero por bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán, ha causado varios miles de muertos en todo Oriente Medio, principalmente en la república islámica y en Líbano, desde donde opera su aliado, Hezbolá. Trump aseguró el lunes que los iraníes apoyaban la "continuación de los ataques" y que estaban "dispuestos a sufrir" para derrocar al actual gobierno. Unas horas antes, había dicho que no le preocupaba el riesgo de cometer crímenes de guerra al destruir infraestructuras de uso principalmente civil.
El ultimátum de Trump a Irán vence en horas
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con destruir infraestructuras esenciales iraníes si Teherán no responde antes de que expire este martes su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo. "Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó el lunes el mandatario republicano en una rueda de prensa. Se declaró dispuesto a bombardear las centrales eléctricas y los puentes iraníes si la república islámica no desbloquea Ormuz, una vía marítima en el Golfo por la que suele transitar el 20% del crudo mundial, antes de las 20H00 de este martes en Washington (00H00 GMT del miércoles). El ejército iraní calificó esas declaraciones de "retórica arrogante" y afirmó, a través de un portavoz, que "no tenían ningún efecto" sobre sus operaciones. Mientras tanto, la capital iraní y sus alrededores se vieron sacudidos por explosiones durante la madrugada del martes, según agencias de noticias locales.
Israel ataca Teherán en una nueva ofensiva conjunta con Estados Unidos
Teherán fue atacada este martes en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), entre el ultimátum para alcanzar un acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump. "Otra zona residencial fue blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate", indicaron los servicios de emergencia de la nación persa en la red social X, con un video en el que mostraron a trabajadores entre los escombros de los edificios derrumbados. Ni la Media Luna Roja ni las agencias iraníes informaron por el momento sobre víctimas o heridos. Asimismo, las FDI reivindicaron "una oleada de ataques aéreos con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas" del país, señalaron en su canal de Telegram, sin precisar qué puntos concretos fueron alcanzados.
Trump dice que todo Irán "puede ser aniquilado en una sola noche" y subraya el ultimátum
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. "El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán. El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero. Si Irán no se rinde, Trump ha confirmado que ordenará la demolición de todos los puentes e infraestructuras energéticas de Irán, algo que según sus cálculos se podrá hacer en solo cuatro horas. Si el ataquese produce, Trump ha dicho que Irán volverá a la edad de piedra y que tardará 100 años en reconstruirse. Irán tiene hasta mañana por la tarde para acordar la rendición.
Reabrir Ormuz es una prioridad para alcanzar la paz, asegura Trump
Reabrir el estrecho de Ormuz es una "prioridad muy importante" y debe formar parte de una propuesta para poner fin a la guerra, ha afirmado el presidente de EEUU, Donald Trump, durante la rueda de prensa. "Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí, y parte de ese acuerdo será que queremos libre circulación de petróleo y de todo lo demás". Y sobre la exigencia de Irán de cobrar peajes, Trump ha dado la vuelta al planteamiento y ha dicho que si acaso será EEUU el que debería imponer peajes para el paso por el estrecho de Ormuz, no Irán. La rendición de Irán comportará exigencias por parte de EEUU.
Trump: "Y queremos Groenlandia"
Trump: "Y queremos Groenlandia"
Trump: "No necesitamos a la OTAN, Rusia nos teme a nosotros"
Trump: "No necesitamos a la OTAN, Rusia nos teme a nosotros". Las críticas contra la OTAN se han repetido durante la rueda de prensa. Reconociendo que no tiene sentido que las decisiones en la OTAN las tomen otros. También ha destacado que de EEUU depende la paz en Corea del Sur o en Japón.
Trump: "Van a tardar 100 años en reconstruir Irán"
"Tenemos un plan. Todos los puentes los vamos a destruir. Vamos a demoler completamente todas las centrales eléctricas. Podremos hacer eso en menos de cuatro horas. Van a tardar 100 años en reconstruir su país. Si aceptan la paz tardarán 20 años".
Trump vuelve a verbalizar el caso de Venezuela como ejemplo de salida a la crisis de Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a poner a Venezuela como un ejemplo para solucionar el problema de Irán. "Estamos contentos con la presidenta electa", ha dicho Trump. "Soy sobre todo un empresario", "me quedaría con el petróleo de Irán". Sobre el caso de Venezuela ha vuelto a destacar la operación militar que permitió capturar a Maduro, con inhibidores que permitieron eliminar las defensas venezolanas, pese a que tenían miles de soldados. Trump ha destacado que la frontera se ha sellado.
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