Guerra en Irán, última hora en directo: Israel ataca Teherán en una nueva ofensiva conjunta con Estados Unidos

Trump dice que todo Irán "puede ser aniquilado en una sola noche" y subraya el ultimátum

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. "El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán. El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero. Si Irán no se rinde, Trump ha confirmado que ordenará la demolición de todos los puentes e infraestructuras energéticas de Irán, algo que según sus cálculos se podrá hacer en solo cuatro horas. Si el ataquese produce, Trump ha dicho que Irán volverá a la edad de piedra y que tardará 100 años en reconstruirse. Irán tiene hasta mañana por la tarde para acordar la rendición.