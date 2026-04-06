Seúl busca alternativas al estrecho de Ormuz: enviará barcos a Arabia Saudita para importar crudo
Corea del Sur enviará emisarios a Arabia Saudita, Omán y Argelia para asegurar el suministro de petróleo, ante la amenaza de bloqueo en el estrecho de Ormuz
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Seúl afirmó este lunes que prevé despachar enviados especiales y embarcaciones a Oriente Medio a fin de estabilizar el suministro de petróleo por rutas alternativas, ante el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, una vía clave en el transporte de crudo destinado a Corea del Sur.
Entre las iniciativas que las autoridades surcoreanas acordaron impulsar en una reunión en la Asamblea Nacional figura el envío de emisarios a Arabia Saudita, Omán y Argelia para reforzar la cooperación energética y garantizar el flujo de crudo, explicó el legislador Ahn Do-geol, citado por la agencia Yonhap.
Asimismo, las autoridades estudian despachar cinco buques con bandera surcoreana hacia la ciudad saudí de Yanbu, en la costa del mar Rojo, lo que permitiría evitar el paso por Ormuz.
La iniciativa se anunció poco después de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, declarara este lunes en una reunión del Gabinete que el país debe aceptar cierto grado de riesgo ante las limitadas alternativas para importar crudo desde Oriente Medio.
Dependenca energética
Corea del Sur importa cerca del 70 % de su crudo de Oriente Medio, y más del 95 % de estos volúmenes pasan por Ormuz. El país asiático elevó recientemente al nivel 3, el segundo más alto, su alerta por crisis de seguridad energética.
En este contexto, el ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, pidió recientemente a países del Golfo garantizar suministros estables, mientras Seúl ha adoptado medidas como la liberación de reservas y el control de precios.
A más largo plazo, el Ministerio de Medioambiente anunció este lunes, en un comunicado, un plan para elevar al menos al 20 % la generación eléctrica con energías renovables para 2030, en comparación con el 7,3 % de 2023 reportado por la Agencia Internacional de la Energía, en un intento de reducir su dependencia de combustibles fósiles y reforzar su seguridad energética.
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