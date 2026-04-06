Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora

Difucultad de identificar a las víctimas

Por su parte, un médico forense de un hospital gubernamental, bajo condición de anonimato, detalló la dificultad de identificar a las víctimas desfiguradas. Según explicó, en Afganistán recurren casi exclusivamente a características físicas como la altura, los tatuajes, el grupo sanguíneo o prendas de ropa. La identificación depende de buscar "lunares, cicatrices, amputaciones o evidencias de cirugías previas", añadió el experto. Todo esto se debe a que el análisis de ADN, aunque muy preciso, resulta demasiado costoso y "no se utiliza de forma generalizada" en el país. Sin embargo, la portavoz de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) indicó a EFE que el proceso de recuento e identificación se está ralentizando temporalmente debido a "los 4 días de fiesta por el fin del ramadán y nowruz", en referencia a la celebración del año nuevo persa que mantiene a gran parte del país paralizado. Actualmente ambos países mantienen una frágil tregua tras uno de sus episodios más tensos, en el que según cifran los talibanes 408 personas murieron y 265 resultaron heridas, mientras la UNAMA mantiene un recuento independiente, aún en actualización, que cifra los fallecidos en más de 143.