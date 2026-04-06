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Guerra en Oriente Próximo

Irán denuncia que Israel y EEUU han bombardeado el mayor yacimiento de gas del mundo

Una imagen del yacimiento de gas Pars Sur.

Una imagen del yacimiento de gas Pars Sur. / EP

EFE

Teherán
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Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

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