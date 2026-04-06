Guerra en Irán, última hora en directo: Precios del petróleo superan los 110 dólares el barril tras la amenaza de Trump

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Imagen de archivo de un ataque iraní contra Israel

Imagen de archivo de un ataque iraní contra Israel / Europa Press/Contacto/Chen Junqing

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Jose Real

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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