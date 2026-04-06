Guerra en Irán, última hora en directo: Precios del petróleo superan los 110 dólares el barril tras la amenaza de Trump

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní Al menos dos de las cuatro personas desaparecidas en la ciudad de Haifa, en el noroeste de Israel, tras el impacto de un misil iraní, han sido rescatadas muertas de entre los escombros que ha dejado el proyectil, mientras las autoridades buscan a las dos víctimas restantes. Así lo ha indicado el Servicio de Bomberos y Rescate israelí, que ha anunciado que, tras horas de esfuerzos en colaboración con el Mando del Frente Interno del Ejército israelí, los operativos "han rescatado a dos personas atrapadas que han sido halladas bajo los escombros sin signos de vida", según el comunicado recogido por 'The Times of Israel'. Sin embargo, "las operaciones y los intentos de rescate siguen en curso en estos momentos con el fin de llegar a otras dos personas atrapadas o desaparecidas", ha informado el Servicio acerca de un ataque que hasta el momento se había saldado con un balance de un hombre de 82 años con lesiones de carácter grave, otras tres con heridas leves y cinco más con cuadros de ansiedad.

Precios del petróleo superan los 110 dólares el barril tras la amenaza de Trump Los precios del petróleo superaron el lunes la barrera simbólica de 110 dólares el barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio donde el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir infraestructuras civiles de Irán. Hacia las 02H00 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía 0,35% a 111,93 dólares. El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, aumentaba 1,57% a 110,74 dólares el barril. Trump advirtió el domingo que destruirá puentes y plantas energéticas iraníes si la república islámica no reabre el tránsito naval por el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% de la producción petrolera mundial. Irán bloqueó el paso por el estrecho desde el estallido de la guerra el 28 de febrero.

La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha criticado este domingo de nuevo los últimos ataques sufridos por el contingente internacional que se han cobrado la vida de tres militares indonesios en la última semana y ha advertido de que los soldados podrían "devolver el fuego" si son atacados. "Estamos extremadamente preocupados por los ataques de combatientes de Hezbolá y de soldados israelíes lanzados desde las inmediaciones de nuestras posiciones. Potencialmente podríamos devolver el fuego", ha advertido la FINUL en un comunicado.

Trump insinúa un aplazamiento al martes del ultimátum a Irán en una entrevista con el WSJ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber aplazado al martes por la noche el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruirá "todas las centrales eléctricas" de ese país, según dijo este domingo en una entrevista con The Wall Street Journal. "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", afirmó Trump sobre Irán en una entrevista telefónica con ese diario. Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país "en un infierno".

Al menos 7 palestinos muertos por fuego del Ejército israelí en Gaza este domingo El Ejército israelí mató este domingo al menos a siete palestinos en diferentes ataques en el norte y sur de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias, pese al alto el fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre. En un primer ataque, cuatro personas murieron de madrugada en el bombardeo de un dron israelí contra el punto donde se encontraban reunidas en las inmediaciones de la plaza Shawa, al este de la norteña ciudad de Gaza.

Cuatro heridos y un incendio en un puerto de Emiratos Árabes por metralla de misil iraní Cuarto personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que provocó también un incendio en un puerto del país árabe del golfo Pérsico, según fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde "un ciudadano nepalí resultó gravemente herido. También tres pakistaníes sufrieron heridas leves a moderadas por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea", dijo la Oficina de Prensa gubernamental.

Medios israelíes informan de un ataque de Hizbulá a un buque de guerra británico El canal 14 israelí ha informado de que Hizbulá habría lanzado un ataque contra un buque de guerra británico que navegaba a unas 70 millas de la costa del Líbano al confundirlo con un navío israelí. Según las evaluaciones de Israel, recogidas por el medio, el ataque habría provocado daños en el el buque británico. Reino Unido no ha confirmado el incidente.

Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Trump: "Mañana será demasiado tarde" La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe "ahora" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes. "Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", declaró la misión en la red social X.

Tres desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa Tres personas se encuentran desaparecidas y se cree que podrían estar bajo los escombros generados tras el impacto de un proyectil iraní en la localidad portuaria israelí de Haifa. "Bomberos y efectivos del Mando del Frente Interno están concentrados en la búsqueda de tres personas que no están localizadas", ha informado el servicio de Bomberos, citado por el diario 'The Times of Israel'. Un responsable del servicio de emergencias presente en el lugar ha explicado a los medios de comunicación que las personas desaparecidas son dos personas mayores y un niño.