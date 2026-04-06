Claudia Gusmão hace historia: es la primera general mujer del Ejército de Brasil

La militar brasileña Claudia Gusmão asumió el 1 de abril durante una ceremonia solemne en Brasilia como primera general mujer en la historia del Ejército del país suramericano, un hito para la presencia femenina en la institución castrense.

Gusmão, de 57 años y médico pediatra de profesión, recibió la espada de general de Brigada en un acto en el que también estuvieron presentes el ministro de Defensa, José Múcio, y el comandante del Ejército, Tomás Paiva.

En una comparecencia posterior ante la prensa, se declaró "muy honrada" por el reconocimiento a su trayectoria, y dijo que lo compartía con todas las mujeres de Brasil y que estas tienen "potencial" para ser "todo al mismo tiempo": médicos, madres y militares.

Además, Gusmão llamó a las mujeres a "informarse" sobre el Ejército y a "creer" en sí mismas porque "responsabilidad y competencia no tienen género".

Por otra parte, el ministro José Múcio dijo esperar que en el futuro ellas sean un 20 % de los integrantes de la institución y que también integren el alto comando.

"Es un momento histórico para Brasil y para las Fuerzas Armadas; es un homenaje a las mujeres, pero Gusmão llegó aquí por merecimiento absoluto", declaró.

El rango de general de Brigada es el tercero más alto de la institución, solo por debajo de los de general de División y general de Ejército.

La promoción de Gusmão, que hasta ahora tenía el rango de coronel, fue propuesta por el alto comando después de evaluar criterios como el tiempo de servicio y los méritos profesionales.

Trayectoria

La nueva general de Brigada ingresó a las Fuerzas Armadas en 1996 para ocupar un puesto temporal en un batallón de infantería, tras lo cual aprobó el examen para integrar el área de salud del Ejército.

A lo largo de tres décadas de servicio, Gusmão desempeñó varios cargos de responsabilidad como el de directora de los hospitales militares de la guarnición de la ciudad de Natal y de la región de Campo Grande.

Tras la promoción, la médica asumirá la dirección del hospital militar de la región de Brasilia, uno de los mayores centros de salud con los que cuentan las Fuerzas Armadas.

Las mujeres entraron por primera vez al Ejército brasileño a través de oposiciones en 1992 y en 1997 la institución empezó a formar a ingenieras y médicas, antes de que la participación femenina se extendiera a los puestos de combate en 2016.

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En este momento, las primeras mujeres soldado se preparan para integrar el servicio militar a partir de este mes, después de que más de 33.000 interesadas de todo el país se alistaran el año pasado.EFE