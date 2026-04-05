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En las protestas antigubernamentales

Trump confirma que EEUU envió armas a los manifestantes de Irán

"Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron", dijo el mandatario

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una reunión de su gabinete en Washington.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una reunión de su gabinete en Washington. / Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

EFE

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Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó este domingo el presidente del país, Donald Trump, a la cadena Fox News.

Trump explicó a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos. "Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron", dijo el mandatario.

Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población.

Oleada de protestas

El pasado mes de enero, Irán fue testigo de una oleada de protestas desencadenas por la crisis económica en la república islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás, unas manifestaciones que fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial. Organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EEUU, calculan que esa cifra superaría los 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Trump cargó duramente contra la represión de Teherán y entonces empezó a amenazar al país con un ataque masivo, hasta que el 28 de febrero bombardeó el territorio en una operación junto a Israel.

Noticias relacionadas

Según 'The Washington Post', Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al Gobierno de Irán, que se unieran a EEUU e Israel para derrocar a los ayatolás. "Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla: o con Estados Unidos e Israel o con Irán", declaró un funcionario al Post, uno de los varios oficiales kurdos y estadounidenses que hablaron sobre asuntos delicados bajo condición de anonimato.

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