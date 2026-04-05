Israel ataca barrios residenciales de Beirut y eleva la presión sobre el sur del Líbano

Los barrios residenciales del sur de Beirut han vuelto a ser el objetivo de bombardeos israelíes. Este domingo, al menos cuatro personas murieron y 39 resultaron heridas en un ataque en un barrio de la capital libanesa cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri, el mayor centro médico público del país, según informó el Ministerio de Salud del país árabe. Las explosiones sacudieron una zona densamente poblada, y provocaron "una destrucción generalizada". Otro ataque israelí sobre una ciudad a 45 kilómetro de la capital causó la muerte de seis miembros de la misma familia, incluida una niña de cuatro años.

Uno de los ataques en el sur de Beirut tuvo como blanco "un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando víctimas mortales, heridos y una destrucción generalizada", según reporta la agencia oficial libanesa de noticias, NNA. La aviación militar israelí ha llevado a cabo desde la mañana del domingo al menos ocho oleadas de ataques contra los suburbios del sur de la capital libanesa, los más duros en Beirut desde el inicio de los ataques el 2 de marzo, en el marco de la operación del Ejército israelí para desmantelar al grupo chií Hizbulá y “separar a Líbano de la influencia iraní”, en palabras del ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Ante la destrucción en el sur del país, el presidente libanés, Joseph Aoun, renovó su llamado a negociaciones directas con Israel para evitar que esta región se convierta en “un nuevo Gaza”.

Una familia entera muerta en un bombardeo

Tras otro de los ataques, contra la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital libanesa, una familia seis miembros de una misma familia murieron al no poder evacuar a tiempo. La familia, ya desplazada de un pueblo más al sur y sin medios de transporte, esperaba la ayuda de un familiar que también murió en el ataque, elevando el saldo a siete víctimas, incluida una niña de cuatro años. En el mismo bombardeo, murió también un soldado del Ejército libanés. "El Comando del Ejército lamenta la pérdida del cabo Husein Ali Nahle, quien murió en acto de servicio el 5 de abril de 2026, como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Kfar Hatta", dijo un comunicado de la institución castrense.

Los ataques se producen mientras el principal paso fronterizo entre Líbano y Siria permanece cerrado tras las amenazas israelíes de bombardearlo, dejando parte de la población libanesa sin posibilidad de huir hacia el país fronterizo . Israel había bombardeado esta misma vía en 2024 durante su anterior guerra contra Hizbulá, alegando que era utilizada para transportar material bélico por el movimiento proiraní.

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Desde el inicio de la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, al menos 1.422 personas han muerto y otras 4.294 han resultado heridas. Además, los ataques han obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según informó el Ministerio de Salud del país árabe.