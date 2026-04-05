Guerra en Irán, última hora en directo: Trump asegura haber rescatado "sano y salvo" al segundo piloto del caza derribado en Irán

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Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

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Javier Vendrell Camacho

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Jose Real

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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