Guerra en Irán, última hora en directo: Trump asegura haber rescatado "sano y salvo" al segundo piloto del caza derribado en Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha criticado este domingo de nuevo los últimos ataques sufridos por el contingente internacional que se han cobrado la vida de tres militares indonesios en la última semana y ha advertido de que los soldados podrían "devolver el fuego" si son atacados. "Estamos extremadamente preocupados por los ataques de combatientes de Hezbolá y de soldados israelíes lanzados desde las inmediaciones de nuestras posiciones. Potencialmente podríamos devolver el fuego", ha advertido la FINUL en un comunicado.

Trump insinúa un aplazamiento al martes del ultimátum a Irán en una entrevista con el WSJ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber aplazado al martes por la noche el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruirá "todas las centrales eléctricas" de ese país, según dijo este domingo en una entrevista con The Wall Street Journal. "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", afirmó Trump sobre Irán en una entrevista telefónica con ese diario. Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país "en un infierno".

Al menos 7 palestinos muertos por fuego del Ejército israelí en Gaza este domingo El Ejército israelí mató este domingo al menos a siete palestinos en diferentes ataques en el norte y sur de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias, pese al alto el fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre. En un primer ataque, cuatro personas murieron de madrugada en el bombardeo de un dron israelí contra el punto donde se encontraban reunidas en las inmediaciones de la plaza Shawa, al este de la norteña ciudad de Gaza.

Cuatro heridos y un incendio en un puerto de Emiratos Árabes por metralla de misil iraní Cuarto personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que provocó también un incendio en un puerto del país árabe del golfo Pérsico, según fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde "un ciudadano nepalí resultó gravemente herido. También tres pakistaníes sufrieron heridas leves a moderadas por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea", dijo la Oficina de Prensa gubernamental.

Medios israelíes informan de un ataque de Hizbulá a un buque de guerra británico El canal 14 israelí ha informado de que Hizbulá habría lanzado un ataque contra un buque de guerra británico que navegaba a unas 70 millas de la costa del Líbano al confundirlo con un navío israelí. Según las evaluaciones de Israel, recogidas por el medio, el ataque habría provocado daños en el el buque británico. Reino Unido no ha confirmado el incidente.

Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Trump: "Mañana será demasiado tarde" La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe "ahora" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes. "Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", declaró la misión en la red social X.

Tres desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa Tres personas se encuentran desaparecidas y se cree que podrían estar bajo los escombros generados tras el impacto de un proyectil iraní en la localidad portuaria israelí de Haifa. "Bomberos y efectivos del Mando del Frente Interno están concentrados en la búsqueda de tres personas que no están localizadas", ha informado el servicio de Bomberos, citado por el diario 'The Times of Israel'. Un responsable del servicio de emergencias presente en el lugar ha explicado a los medios de comunicación que las personas desaparecidas son dos personas mayores y un niño.

Irán lanza 6 andanadas de misiles a Israel este domingo, con un impacto directo en Haifa Irán lanzó este domingo seis andanadas de misiles hasta las 19.00 hora local (14.00 GMT) dirigidas a ciudades del norte y sur de Israel, la sexta de las cuales resultó en un impacto directo en un edificio residencial de la ciudad de Haifa con al menos cuatro heridos. Las alarmas antiaéreas en las zonas cercanas a la frontera con el Líbano sonaron además múltiples veces por proyectiles del grupo chií libanés Hizbulá, uno de los cuales causó seis heridos leves

El Gobierno nepalí amplía el fin de semana a dos días por la crisis energética El Gobierno de Nepal ha anunciado que la semana laboral será de lunes a viernes en instituciones públicas y en el sistema educativo en una medida que busca ahorrar combustible en vistas de la crisis energética provocada por la guerra en Irán. La medida comenzará a aplicarse desde este lunes tras su aprobación en el Consejo de Ministros del domingo, por lo que este domingo ha sido el último laborable conforme a la normativa anterior. Además, el cambio impone un horario de trabajo de 9.00 a 17.00 horas a los organismos estatales, ha explicado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Juventud y Deportes, Sasmit Pokharel, citado por el diario nepalí 'Kantipur'.