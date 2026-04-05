Irán multiplica sus ataques contra desalinizadoras y estaciones energéticas en el Golfo mientras EEUU asegura haber completado el rescate de su segundo piloto

Irán ha confirmado haber atacado estaciones petroquímicas, energéticas y desalinizadoras en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, en una nueva escalada en este conflicto, arrancado el 28 de febrero y que se asoma al vacío y lo desconocido este lunes, cuando termina el tiempo de 48 horas dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este sábado por la noche.

Si Irán no abre el estrecho de Ormuz para este lunes por la noche, aseguró Trump, EEUU bombardeará con todo las instalaciones eléctricas civiles de Irán. "De vuelta a la edad de piedra", vaticinó esta semana el controvertido secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Cualquier ataque contra infraestructura civil energética —tanto los que realiza Irán contra los países del Golfo como los de EEUU e Israel, evidentemente— son ilegales según el derecho internacional, y pueden catalogar como crímenes de guerra.

"Si EEUU persiste con sus ataques contra objetivos civiles, entonces nosotros seguiremos teniendo como objetivo sus intereses económicos", ha dicho este domingo la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica, en un comunicado, en el que han aceptado los ataques contra Baréin, Kuwait y Emiratos.

Para estos países —Emiratos y Arabia Saudí están cada vez más cerca de intervenir en la guerra en contra de Irán—, los ataques contra sus desalinizadoras son vistos especialmente como un riesgo enorme: la gran parte del agua potable de estos países desérticos proviene de estas estaciones. Su inutilización, sumado al cierre estrecho de Ormuz y la llegada de agua a través de cargueros imposible, pondría a la región al límite.

Búsqueda y captura

"El martes será el día de la planta energética, el día del puente, todo en uno en Irán. ¡No habrán visto nada como eso! Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o viviréis el infierno. Estad atentos. Alabado sea Allah", ha dicho Trump este domingo en redes sociales.

En un seguido de entrevistas a Foxnews i Axios después de su mensaje en redes, sin embargo, Trump ha llegado a asegurar en un mensaje claramente contradictorio que cree muy probable "llegar a un acuerdo con Irán este lunes. Si no conseguimos el acuerdo mañana, entonces lo atacaremos todo", ha dicho Trump.

La agenda del multimillonario ha estado bien apretada este lunes. Trump ha confirmado también —si es que de una publicación del presidente estadounidense que cambia de opinión al rato se puede extraer una confirmación— el rescate del segundo piloto estrellado en Irán este viernes.

EEUU aseguró haber rescatado el primero durante el sábado, y Irán montó un contingente de búsqueda y captura para el segundo, rescatado supuestamente con una operación de las fuerzas especiales de Washington.

"Hemos rescatado al muy valiente oficial del caza F-15, seriamente herido, desde las profundidades de las montañas de Irán. El Ejército iraní estaba buscando, con mucha gente, y se habían acercado. Este tipo de operaciones pasan poco por el peligro que tienen. [...] ¡Pero ha sido una exhibición de talento y valentía!", ha dicho el multimillonario estadounidense.

Irán, sin embargo, ha asegurado que la operación de rescate estadounidense ha fracasado —sin aportar pruebas al respecto—, y ha dicho haber derribado dos aviones de transporte C-130, además de dos helicópteros Black Hawk. No ha habido confirmación al respecto.

Según filtraciones de oficiales de la CIA y el Pentágono a la prensa, la agencia de inteligencia consiguió localizar al piloto estrellado antes que Irán, y realizó una campaña de engaño para hacerle creer a Teherán que el hombre ya había sido rescatado, cuando aún se encontraba fuera de alcance.

A causa de la operación, en la que fueron desplegados agentes de las fuerzas especiales estadounidenses, no murió ni resultó herido nadie del bando de EEUU, según ha asegurado Trump.

"Tus acciones sin sentido están llevando a los EEUU a un infierno en vida para todas y cada una de las familias de vuestro país, y nuestra región arderá porque insistes en seguir las órdenes del [primer ministro israelí, Benyamín] Netanyahu. No ganaréis nada a través de cometer crímenes de guerra", ha dicho este domingo el presidente del parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, quien supuestamente está negociando con Trump por parte de Irán.