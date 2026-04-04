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Trump ordena el pago a 35.000 empleados afectados por cierre del Departamento de Seguridad

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Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump.

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump. / Will Oliver - Pool via CNP / Zum / Europa Press

EFE

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Los Ángeles
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El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este viernes el pago a todos los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afectados por el cierre parcial, tras casi cincuenta días en que el Congreso no ha podido aprobar su presupuesto.

El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que autoriza el pago de más de 35.000 empleados de importantes dependencias entre las que se cuentan la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

La parálisis del DHS, que comenzó el 14 de febrero por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es el más largo de la historia, superando los 43 días que duró el cierre total del Gobierno que comenzó en octubre pasado, también en la segunda presidencia de Donald Trump.

"Este trato insensible hacia los empleados del DHS debe terminar para garantizar que Estados Unidos no sea vulnerable a amenazas de seguridad y mantenga su preparación para responder a emergencias", dijo Trump en el memorando emitido antes de la firma.

La semana pasada, el mandatario estadounidense había ordenado el pago de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), que también están bajo la sombrilla del DHS.

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La falta de pago generó la ausencia de los trabajadores del TSA, generando largas filas y horas de espera en grandes aeródromos, lo que provocó el despliegue de agentes del ICE en los aeropuertos ordenado por Trump.

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