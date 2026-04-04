¿Cómo puede sobrevivir tras las líneas enemigas el piloto derribado en Irán?

No es la situación prevista para ningún piloto militar que alza el vuelo en misión de guerra pero siempre se debe estar preparado para qué hacer en caso de que te derriben y te quedes solo en territorio enemigo. Es lo que le ha ocurrido a uno de los dos aviadores que iban en el caza bombardero F-15E derribado en Irán. Uno pudo ser evacuado, pero se sigue buscando al segundo en el suroeste de este país.

«Imaginen: acaban de aterrizar en paracaídas y se dicen: 'Dios mío, hace dos minutos estaba en un caza volando a 800 km/h, y un misil explotó a cinco metros de mi cabeza'», explica el piloto y general de brigada retirado Houston Cantwell, quien hizo misiones de combate en Irak y Afganistán y entrenado por si era derribado.

Por eso remarca que para sobrevirir tras las líneas enemigas lo fundamental es recuperarse de las heridas si se tiene, ya sea por el impacto del proyectil en el avión, el aterrizaje o al salir disparado con el asiento eyectable. «Muchos supervivientes de Vietnam sufrieron fracturas graves solo por la eyección», señala el piloto retirado.

Si se puede desplazar es importante orientarse y moverse, principalmente de noche, sabiendo que te están buscando. «El objetivo es evitar ser capturado el mayor tiempo posible», escondiéndose hasta un eventual rescate, remarca el militar. Además, recuerda que en una eyección de emergencia, el piloto dispone de pocos equipos: agua, material de supervivencia, una radio. A veces, un arma de fuego. «Es vital tener agua, porque se puede sobrevivir varios días sin comida, pero no sin beber», insiste Cantwell.

También hay que colocarse en un lugar accesible para las fuerzas de rescate: un techo en la ciudad, un claro en la naturaleza para un helicóptero. Cada rama del ejército estadounidense mantiene equipos especializados en alerta para extraer a pilotos en territorio enemigo. «Eso da una enorme tranquilidad, porque sabes que harán todo lo posible por recuperarnos», añade Cantwell.

Un superviviente en la exYugoslavia

Cuando llegan los helicópteros, la vigilancia es total: «Los que están en tierra buscan amenazas, los pilotos un lugar para aterrizar», explica Scott Fales, veterano de la operación Black Hawk Down en Somalia (1993). Una vez que se localiza al piloto, la tripulación debe evaluar: «¿Qué amenaza inmediata hay? ¿Cuánto tiempo tenemos para evacuar? ¿Qué heridas presenta?»

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Este escenario extremo recuerda la historia de Scott O’Grady en 1995. Derribado por los serbios de Bosnia, se escondió entre matorrales, cubriendo su rostro con barro y sus oídos con hojas. Para sobrevivir, utilizó una esponja para beber y se alimentó de hierba y hormigas. Tras seis días aislado, un comando de marines lo rescata gracias a su radio. Pocos días después, fue aclamado como héroe en la Casa Blanca.