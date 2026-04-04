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Retiran de servicio a 5 policías por olvidar armas junto a la casa del alcalde de Londres

El periódico 'The Sun' reveló en las últimas horas que un ciudadano recogió el pasado martes la bolsa negra abandonada en la acera tras ser alertado del bulto sospechoso

Agentes de la Policía de Londres.

Agentes de la Policía de Londres. / EFE

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Cinco agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met) han sido retirados de servicio por olvidar una bolsa con varias armas y una pistola eléctrica de dotación policial en plena calle junto a la casa del alcalde de Londres, Sadiq Khan, informó este sábado la institución.

El periódico 'The Sun' reveló en las últimas horas que un ciudadano recogió el pasado martes la bolsa negra abandonada en la acera tras ser alertado del bulto sospechoso por su mujer embarazada. Tras revisar su interior la metió en su vivienda, donde llamó a la Policía para que viniera a buscarla.

De acuerdo con el periódico, que publica fotos tomadas por el testigo -llamado Jordan Griffiths-, dentro había un subfusil MP5 semiautomático de Heckler & Koch, una pistola Glock 17 con al menos diez cartuchos, un 'táser' y munición adicional.

"Un incidente muy grave"

Aunque la Met no ha mencionado al alcalde, Griffiths declaró a 'The Sun' que los agentes le dijeron al recoger la bolsa que esta había sido extraviada por un miembro del servicio de escolta del primer edil, que vive en el área de Tooting en el sur de Londres.

Por su parte, un portavoz de Khan, que dirige la alcaldía desde 2016, afirmó que "se trata de un incidente muy grave, que ha sido remitido a la Dirección de Normas Profesionales de la Policía Metropolitana" para ser investigado.

"La Met debe ahora adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir", añadió la fuente.

Scotland Yard explicó a su vez en un comunicado que recibió la llamada de alerta a las 21:40 hora local (20:40 GMT) del martes y un grupo de agentes llegó al lugar en siete minutos y "recuperaron los objetos de forma segura".

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El cuerpo indicó que los cinco policías implicados permanecerán apartados de sus funciones mientras se realiza una revisión interna.

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