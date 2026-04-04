Israel bombardea Beirut tras los ataques de Hezbolá y deja más de 1.300 muertos en el Líbano

El Ejército israelí ha lanzado este sábado una serie de bombardeos contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital del Líbano, tras el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel desde territorio libanés, donde las operaciones militares israelíes dejan ya más de 1.300 muertos.

"Las Fuerzas Armadas han comenzado a atacar infraestructura de Hezbolá en Beirut", ha informado el Ejército en redes en la madrugada de este sábado, después de registrarse varios ataques contra el norte de Israel, que ha atribuido a Hezbolá.

Israel lanzó hace un mes una ofensiva contra el Líbano en el marco del conflicto regional desencadenado por sus ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Según el último balance de víctimas proporcionado por las autoridades libanesas, son ya 1.318 los muertos en estos ataques.

La OMS pide ayuda urgente para los hospitales

En el marco del conflicto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha pedido este viernes "apoyo urgente" para los sistemas de salud de varios países sacudidos por la inestabilidad en Oriente Próximo.

Según datos de la OMS, la violencia en la región ha provocado 3.300 muertos, 30.000 heridos y más de cuatro millones de desplazados en Líbano, Irán, Irak, Siria y Jordania. En territorio libanés, los desplazados ascienden a más de 1,16 millones de personas.

En este contexto, los hospitales libaneses deben hacer frente a un "aumento repentino" en los casos de incidentes con múltiples víctimas mientras "luchan por mantener los servicios esenciales", al mismo tiempo que 52 sanitarios han muerto y 128 han resultado heridos en ataques israelíes.

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Ante esta situación, la OMS estima que se necesitan 30,3 millones de dólares hasta agosto de este año para dar respuesta a las necesidades de la población afectada en todos estos países, donde los sistemas de salud se encuentran "bajo una presión extrema", ha lamentado la organización.