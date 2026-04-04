Irán asegura que los barcos iraquíes pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz

Irán anunció el sábado que los barcos iraquíes podrán cruzar el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que Teherán ha prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo a finales de febrero.

"Anunciamos que Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos", declaró el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, citado por la televisión estatal.

También pueden transitar los buques rusos, según ha confirmó el Kremlin este jueves. "El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", declaró el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, a la cadena Rossiya 24, en una jornada en la que representantes de 40 países convocados por Reino Unido abordaron precisamente la situación en el estrecho, donde cerca de 2.000 embarcaciones permanecen varadas de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, incluida la adopción de medidas para ejercer presión a Irán.

El cierre de ese paso estratégico, por donde se transporta el 20 % del petróleo mundial, ha disparado el precio del barril de petróleo Brent. Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo ha acumulado aumentos de entre el 40 % y el 50 %, lo que ha impulsado subidas en múltiples sectores de la economía mundial, como la energía, el transporte y los alimentos.