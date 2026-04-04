Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

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Los mejores pilotos de drones se entrenan en Ucrania

Los mejores pilotos de drones se entrenan en Ucrania / Atlas

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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