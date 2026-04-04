Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

Erdogan resalta ante Zelenski la importancia de respetar la navegación en el mar Negro

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó este sábado en una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que respetar la navegación en el mar Negro es "importante", en referencia a los ataques atribuidos a Kiev contra petroleros que transportan crudo ruso.

Tras llegar este mediodía a Estambul en una visita no anunciada previamente, Zelenski fue recibido por su homólogo turco en el palacio de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, un lugar habitual para reuniones de trabajo del jefe del Estado con líderes extranjeros.

Durante la reunión, Erdogan "dijo que Turquía otorga gran importancia a la seguridad de la navegación en el mar Negro y a la estabilidad del suministro energético", señala un comunicado de la Presidencia turca.