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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora
Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Erdogan resalta ante Zelenski la importancia de respetar la navegación en el mar Negro
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó este sábado en una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que respetar la navegación en el mar Negro es "importante", en referencia a los ataques atribuidos a Kiev contra petroleros que transportan crudo ruso.
Tras llegar este mediodía a Estambul en una visita no anunciada previamente, Zelenski fue recibido por su homólogo turco en el palacio de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, un lugar habitual para reuniones de trabajo del jefe del Estado con líderes extranjeros.
Durante la reunión, Erdogan "dijo que Turquía otorga gran importancia a la seguridad de la navegación en el mar Negro y a la estabilidad del suministro energético", señala un comunicado de la Presidencia turca.
Un ataque con drones rusos contra un mercado en Nikopol deja cinco muertos y 25 heridos
Cinco personas murieron y 25 resultaron heridas la mañana de este sábado en el ataque con drones rusos contra un mercado en la ciudad ucraniana de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk (centro), según las autoridades locales.
"El número de heridos ha aumentado a 25 debido a los ataques matutinos de rusos en el mercado de Nikopol. Ocho heridos han sido hospitalizados", informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, a través de Telegram.
Al menos cinco muertos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania
Al menos cuatro personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un ataque aéreo ruso perpetrado a última hora de este viernes contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk. En Rusia, un ataque ucraniano registrado durante la noche en la región de Rostov se salda hasta el momento con un muerto y cuatro heridos.
Corea del Norte celebrará un funeral por los soldados caídos combatiendo junto a Rusia
Corea del Norte celebrará este mes una ceremonia para dar sepultura a los restos de sus soldados caídos mientras combatían junto a Rusia en la guerra de Ucrania, según ha informado este viernes la prensa estatal.
Pionyang ha enviado miles de militares, además de misiles y munición, para apoyar a Moscú. Corea del Sur estima que en el conflicto han fallecido unos 2.000 norcoreanos.
Rusia devuelve otros siete niños a Ucrania tras la mediación de Melania Trump
Rusia accedió al regreso de otros siete niños que habían sido separados de sus familias en Ucrania a causa de la guerra, un acuerdo al que se llegó tras la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, informó este jueves la Casa Blanca. Seis de los niños ya fueron repatriados con sus familias en Ucrania y el séptimo lo hará a finales de este mes. Es la cuarta vez que Rusia y Ucrania acuerdan una reunificación familiar con la mediación de la primera dama estadounidense, quien asegura haber mantenido contactos directos con el presidente ruso, Vladímir Putin. "La reunificación de los niños con sus seres queridos en esta región del mundo sigue siendo uno de los problemas globales más importantes en la actualidad. Me alienta que ambas partes mantengan su compromiso con la cooperación continua, priorizando la seguridad y el bienestar de los niños por encima de esta guerra abominable", declaró Melania Trump en un comunicado.
Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba ante la permisividad de EEUU
Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la exitosa llegada del primero, que rompió con permiso de EE.UU. tres meses de bloqueo energético de la isla, informó este jueves el ministro de Energía Serguéi Tsiviliov.
"Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos", declaró Tsiviliov a la prensa local en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.
El ministro de energía señaló que la decisión fue tomada tras una reunión celebrada en San Petersburgo con representantes cubanos.
Rusia denuncia un nuevo ataque del Ejército de Ucrania contra el gasoducto Turkstream
La compañía gasística rusa Gazprom ha denunciado este jueves un nuevo ataque achacado a las tropas ucranianas contra la infraestructura del gasoducto Turkstream, que ya ha sido atacado en el pasado en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.
"Esta noche de madrugada, la estación compresora que garantiza la seguridad de las exportaciones de gas a través de gasoducto Turkstream ha sido atacada por tres vehículos aéreos no tripulados", ha indicado la propia compañía en un comunicado difundido a través de Telegram.
Ucrania ataca refinería en la región rusa de Ufá
Ucrania lanzó hoy un ataque con drones contra una refinería en Ufá, la capital regional de Bashkiria, a más de 1.300 kilómetros al este de Moscú, según informó el gobernador local, Radiy Jabírov.
"Ataque terrorista con drones contra Ufá. Varios drones fueron derribados cerca de refinerías, los fragmentos de uno cayeron en la zona industrial. No hay víctimas. Ahora se lucha por extinguir las llamas en el terreno de la empresa", escribió en Telegram.
Añadió que "otro dron impactó en un edificio de viviendas en la calle Gafuri. Todos los servicios están en el lugar de los hechos, las llamas fueron sofocadas".
Según Jabírov, "no hubo muertos ni heridos" tras el impacto contra el edificio, en el que resultaron dañados varios apartamentos.
A su vez, el canal de Telegram Astra estableció, en base a vídeos publicados en las redes sociales, que el objetivo del ataque ucraniano fue la refinería Bashneft-Novoil.
Bruselas plantea desembolsar en 2026 la mitad del préstamo de 90.000 millones a Kiev que aún bloquea Orbán
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para desembolsar a lo largo de este año la mitad de los 90.000 millones de euros del préstamo que los líderes de la UE acordaron el pasado diciembre conceder a Kiev para cubrir sus necesidades financieras urgentes, pero que por el momento no puede ejecutarse por la decisión del Gobierno húngaro de Viktor Orbán de incumplir el compromiso a 27 y vetarlo.
El Kremlin insta a Zelenski a dejar lo que resta del Donbás tras lograr el "control total" de Lugansk
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha instado este miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a tomar la decisión de abandonar ya mismo la región del Donbás, que incluye Donetsk y Lugansk, en respuesta a las afirmaciones de éste sobre un supuesto nuevo ultimátum de Moscú para salir de ese área en dos meses.
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